Serie A: le chef des arbitres italiens arrêté pour un trafic de drogue international

Rosario D'Onofrio, procureur général de l'Association italienne des arbitres (AIA), a été arrêté jeudi dernier dans le cadre d'une enquête sur un trafic international de drogue entre l'Espagne et l'Italie.

L'Italien Rosario D'Onofrio, procureur général de l'Association italienne des arbitres (AIA), arrêté jeudi dernier à Milan par la Garde Des Finances, la police douanière et financière italienne, avec 42 autres personnes impliquées dans une enquête sur un trafic international de drogue entre l'Espagne et l'Italie. Il a démissionné samedi de son poste au sein du corps arbitral.

Six tonnes de marijuana et haschich

D'Onofrio, un ancien officier de l'armée italienne connu sous le nom de "Rambo", a été arrêté jeudi dernier dans le cadre d'une enquête menée par la Direction du district antimafia (DDA) et la Garde des finances de Milan, avec la participation des services répressifs espagnols et néerlandais.

D'après les premières investigations, les détenus avaient introduit clandestinement plus de six tonnes de marijuana et de haschich dans la région italienne de Lombardie, dont la capitale est Milan, entre 2019 et 2021, ont indiqué les forces de l'ordre italiennes. Lors de l'opération de police, les autorités ont saisi près d'une demi-tonne de drogue et 1.000 recharges de cigarettes électroniques contenant des cannabinoïdes, un produit chimique qui provoque des effets similaires à ceux produits par la plante Cannabis.

Chargé des livraisons, même pendant le confinement

Le désormais ancien procureur en chef de l'AIA faisait partie de la bande organisée en tant que coursier - de la drogue et de l'argent à blanchir ensuite - et en tant qu'organisateur logistique pour trouver les meilleurs endroits pour effectuer les livraisons. D'Onofrio a profité de son ancien uniforme militaire pour passer inaperçu et effectuer les livraisons en 2020, même pendant le confinement.

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), l'Italien Gabriele Gavrina, s'est dit samedi choqué par ce qui s'est passé et a assuré que l'instance qu'il préside "prendra toutes les décisions nécessaires pour protéger la réputation du monde du football et de l'arbitrage".

Le président de la fédération se dit "choqué"

"Je suis choqué. J'ai immédiatement demandé au président de l'IBA, Alfredo Trentalange, de m'informer de la manière dont le procureur général a été choisi, car sa nomination relève de la seule responsabilité du comité national sur proposition du président de l'IBA. Une chose est sûre, la FIGC prendra toutes les décisions nécessaires pour protéger la réputation du monde du football et de l'arbitrage", a-t-il déclaré.

D'Onofrio a rejoint l'AIA disciplinaire en 2013 et a été nommé par Trentalange, à la tête du bureau enquêtant sur les éventuelles irrégularités des arbitres.