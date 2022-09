Serie A: le Qatar souhaiterait racheter un club italien

Selon l’agence italienne ANSA, le Qatar aurait l’intention de racheter la Sampdoria. Khalid Faleh Al Thani, un membre de la famille royale, l’aurait confirmé dans une lettre, en évoquant une offre déjà formulée et la volonté d’acquérir rapidement le club de Gênes, actuellement dernier de Serie A.

Le Qatar va peut-être étendre son influence sur l’échiquier du football européen. Selon l'ANSA, l’émirat du Moyen-Orient aurait l’intention de racheter prochainement la Sampdoria. L’agence italienne s’est procuré un mail envoyé par un médiateur suisse, qui certifie une lettre de Khalid Faleh Al Thani, un membre de la famille royale qatarie, dans laquelle il fait part d’une intention d’investir dans le club de Gênes, actuellement dernier de Serie A.

Cette lettre évoque "un vif intérêt pour l’acquisition de la Sampdoria", parlant même d’une offre déjà formulée et d’une volonté de "boucler le dossier le plus rapidement possible". L'ancien milieu de terrain Ivano Bonetti, passé par la Sampdoria et la Juventus, ferait partie de ce projet, tout comme Francesco Di Silvio, un entrepreneur qui œuvre dans le monde du cinéma.

Des contacts révélés par le patron de la Samp

Depuis le départ en fin d’année dernière de Massimo Ferrero, accusé d’avoir mis en faillite plusieurs entreprises de manière frauduleuse, la Sampdoria est dirigée par Gianluca Vidal. Ce dernier a révélé il y a quelques semaines avoir été approché par la famille Al Thani, via un avocat. D’autres investisseurs s’intéressent également à l’équipe italienne depuis le début de l’année.

Depuis l’été 2011, le Qatar possède déjà le PSG via Qatar Sports Investments, une filiale du fonds souverain Qatar Investment Authority. Nasser Al-Khelaïfi, proche de l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, en est le président. L'émirat s'apprête à accueillir la Coupe du monde 2022 (du 21 novembre au 18 décembre), sur fond de polémique liée aux conditions d'organisation. Pour rappel, un investisseur ne peut pas détenir deux clubs en lice dans une même compétition sur le Vieux Continent.