Serie A: les footballeurs sans pass vaccinal ne pourront plus jouer

Accordé en Italie aux personnes ayant réalisé la vaccination complète contre le coronavirus, mais aussi à celles récemment guéries du Covid, le "Super Green Pass" est imposé aux sportifs de haut niveau. Les footballeurs sans ce pass vaccinal ne pourront donc plus jouer, comme en France.

Comme en France, si la loi est bel et bien votée, l'Italie étend son pass sanitaire et le transforme en pass vaccinal. Le gouvernement de Mario Draghi, également confronté à la nouvelle vague de coronavirus, exige désormais des vaccinations complètes (ou une guérison récente du Covid) pour accéder à divers lieux et événements. Cela concerne aussi les sportifs de haut niveau, qui doivent désormais disposer de ce "Super Green Pass" pour prendre part aux compétitions et accéder aux vestiaires des installations sportives.

>> Le sport face au coronavirus: les infos en direct

"Les athlètes anti-vax ne seront pas autorisés à jouer de nouveau cette saison", a clairement déclaré Andrea Costa, sous-secrétaire d'État au ministère de la Santé, dans une déclaration faite à Radio Punto Nuovo. "Les chiffres sont importants, mais nous devons continuer à respecter les règles et la campagne de vaccination, et nous espérons que la responsabilité sera prise dans les stades. (...) La pandémie a montré qu'elle est très dynamique, nous ne pouvons pas sacrifier les deux dernières années", a-t-il aussi déclaré.

Jauge proportionnelle dans les stades italiens

Dans un autre entretien, à Sky Sport, le membre du gouvernement a par ailleurs assuré qu'il ne serait pas question de fermer les stades. Pour l'heure, les enceintes sportives sont soumises à des jauges proportionnelles à la capacité d'accueil maximale: 35% en intérieur ou couvert, 50% en plein air. "Notre pays a choisi une voie graduelle, dans d'autres pays européens les stades sont déjà fermés. Beaucoup de choses dépendront de la façon dont les prochains jours se dérouleront. (...) Avec la jauge, je pense que nous pouvons faire face aux semaines à venir", a argumenté Andrea Costa.

Comme le reste du football européen, le championnat italien est perturbé par le variant Omicron. Celui-ci a entraîné le report du match de Serie A Udinese-Salernitana prévu le 21 décembre et celui du 19 décembre entre Monza et Benevento en Serie B.

En France, le pass vaccinal, qui devrait être en vigueur à partir du 15 janvier, va aussi concerner le monde du sport. Les sportifs non-vaccinés ne pourront pas entrer dans les établissements sportifs et donc jouer. Aucune dérogation n'est prévue, a confirmé l'entourage de Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des Sports, à RMC Sport.