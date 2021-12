Le sport face au coronavirus en direct: nouveau protocole sanitaire pour le Top 14

L'émergence du variant Omicron en Europe et dans le monde rend de plus en plus incertain le déroulé de nombreux événements sportifs, de la Ligue 1 au Top 14 en France, tandis que la Premier League est toujours sévèrement frappée. Du côté du tennis, on tremble avec une flambée de cas avant l'Open d'Australie. Retrouvez toutes les infos sur les conséquences du Covid-19 sur le sport dans notre direct commenté.

Positif et bloqué à Dubaï, Paqueta (OL) donne de ses nouvelles sur Instagram Frappés par la pandémie, pas moins de sept joueurs de l’effectif lyonnais ont été testés positifs à la Covid-19. Si l’identité de six des sept Lyonnais touchés n’a pas filtré, on sait toutefois que Lucas Paqueta est bien le 7e élément. Le Brésilien l’a confirmé mercredi soir sur ses réseaux sociaux depuis Dubaï, où il s’était envolé en famille pour les fêtes de fin d’année. "Je voulais vous remercier pour tous les messages, et vous dire que nous sommes isolés afin de pouvoir nous rétablir au plus vite! Nous allons bien, Dieu merci!", a publié le joueur de 24 ans sur son compte Instagram. >> Plus d'infos par là Lucas Paqueta © Capture Instagram Paqueta



Une jauge sanitaire proportionnelle pour les stades? L'info qui nourrissait un peu d'espoir mercredi soir: la jauge sanitaire pour les enceintes sportives (2.000 personnes en intérieur, 5.000 en extérieur) pourrait bien devenir proportionnelle, comme réclamé par les clubs. Dans le cadre de l'étude en commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, un amendement en ce sens a en effet été adopté. La mesure doit encore être votée par le Parlement. On vous explique tout juste en dessous ⬇



Le Top 14 soumis à un nouveau protocole Covid Mercredi, la LNR a acté un nouveau protocole sanitaire en Top 14 et ProD2. Désormais, les clubs devront effectuer, auprès de leurs joueurs, des tests Covid deux fois par semaine. Un premier au moment du rassemblement (dimanche ou lundi), le second deux jours avant le match. Si une équipe peut aligner 23 joueurs en groupe élargi (en comptant les Espoirs), elle pourra jouer, à condition qu’elle compte dans ses rangs six joueurs de première ligne et 15 joueurs professionnels. Sur la vingtaine de membres du comité présents, seulement trois votes ont été donnés contre le protocole. M.A.



Bonjour à tous ! La fin de l'année 2021 approche mais le monde du sport reste toujours dans l'incertitude. La nouvelle vague de Covid-19 liée au variant Omicron suscite de nombreuses inquiétudes et entraîne plusieurs reports dans le sport.