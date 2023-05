Serie A: les images de Naples en folie après le titre de champion, le premier depuis 33 ans

En obtenant le match nul sur la pelouse de l’Udinese (1-1) pour le compte de la 33e journée de Serie A, Naples a décroché le troisième titre de champion de Serie A de son histoire. Dès le coup de sifflet final, la cité napolitaine a explosé de joie et se prépare à passer une nuit de folie.

Trente-trois ans d’attente… C’est à Udine, à plus de 8h de route que Naples est allé chercher le troisième titre de champion d’Italie de son histoire ce jeudi soir. En obtenant un match nul 1-1 face à l’Udinese de Florian Thauvin pour le compte de la 33e journée de Serie A, le Napoli est assuré de glaner son premier Scudetto depuis 1990.

Si le stade Friuli était tout acquis aux joueurs de Luciano Spalletti, à Naples, le stade Diego Armando Maradona, était également comble pour suivre à distance le match du titre, sur écran géant. Inutile de vous dire qu’à la 52e minute, au moment où l’ancien Lillois Victor Osimhen a égalisé, l’enceinte du Napoli (et son speaker) ont explosé une première fois. Mais c’est dès le coup de sifflet final que Naples s’est transformé en volcan.

Naples en folie © AFP

Fumigènes, concerts de klaxon

"Merci! Merci! Merci!", a lancé le président Aurelio De Laurentiis aux plus de 50.000 tifosi qui étaient présents au stade pour suivre à distance, sur des écrans géants, la rencontre. "Vous nous avez toujours dit que vous vouliez gagner, et on a gagné, et on a gagné tous ensemble! Et maintenant, une grande fête contre la Fiorentina" dimanche, a-t-il ajouté à leur intention, depuis la pelouse de son club, sitôt le coup de sifflet final.

Des supportrices de Naples dansent après le titre de champion © AFP

Fumigènes, concerts de klaxon… les Napolitains sont vite sortis en masse dans les rues de la cité du sud de l’Italie pour fêter le triomphe de leur équipe. Certains se sont massé devant la célèbre fresque géante de l'idole argentine Diego Maradona. D'autres ont rejoint Piazza del Plebiscito, l’une des principales places de Naples, où un feu d’artifice a été lancé. Et dire que ça va durer toute la nuit...