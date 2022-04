Serie A: Naples plombé par la Roma dans la course au titre

L'AS Rome (5e) a plombé une partie des espoirs de scudetto de Naples (3e) en allant arracher le nul (1-1) dans le temps additionnel au stade Diego-Maradona, ce lundi dans la 33e journée de Serie A.

La bataille pour le titre en Serie A lors des dernières semaines pourrait bien se résumer à un duel entre l'AC Milan et l'Inter. Ce lundi lors de la 33e journée, l'AS Rome (5e) a en effet plombé une partie des espoirs de scudetto de Naples (3e) en allant arracher le nul (1-1) dans le temps additionnel au stade Diego-Maradona.

Le Napoli a rapidement ouvert la marque sur un penalty de Lorenzo Insigne (1-0, 11e) mais a été logiquement rejoint par une Roma plus mordante dans la dernière demi-heure, récompensée par l'égalisation de Stephan El Shaarawy (1-1, 90+1e).

La Roma reste à cinq longueurs de la Juve

Avec ce nul suivant la défaite déjà à domicile contre la Fiorentina (2-3), Insigne et ses partenaires perdent encore du terrain sur l'AC Milan et l'Inter, tous deux vainqueurs vendredi. Les leaders rossoneri comptent quatre longueurs d'avance sur le Napoli et les dauphins nerazzuri deux, avec toujours un match en retard à disputer.

La Roma (5e), spécialiste des buts en fin de match, prolonge sa série d'invincibilité en championnat (douze rencontres). Mais José Mourinho nourrira sans doute quelques regrets de ne pas avoir rouvert le débat pour la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions: son équipe reste à cinq points de la Juve (4e), accrochée samedi par Bologne (1-1).