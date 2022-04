Serie A: le bel hommage de Mourinho à Maradona

Avant d’affronter le Napoli en Serie A ce lundi soir, José Mourinho s’est rendu au sanctuaire dédié à Diego Maradona.

Un hommage sincère et tout en retenu pour témoigner de son immense respect à la légende. Ce dimanche, à la veille de la rencontre entre le Napoli et la Roma (ce lundi soir à 19h, 33e journée de Serie A), José Mourinho s’est rendu sur un sanctuaire dédié à Diego Maradona dans cette ville qui a tant vibré pour le génie argentin, décédé en novembre 2020 à l’âge de 60 ans.

Comme le montre une vidéo publiée sur le compte Twitter du club de la Louve, le technicien portugais a fendu la foule napolitaine massée près du sanctuaire. Sous les applaudissements et très ému, le Special One a déposé un bouquet de fleurs au milieu des écharpes en tout genre et des nombreuses photos à la gloire de Maradona, enterré en Argentine aux côtés de ses parents.

"Les appels de Diego me manquent"

En novembre 2020, Mourinho avait déjà fait part de tout son attachement à l’ancien Napolitain. "J'ai fait en sorte que mon fils en sache beaucoup sur lui, bien qu'il soit né plus tard. Et je sais que mon fils veillera à ce que ses enfants n'oublient jamais qui était Diego. Il ne m'a jamais appelé après une victoire, toujours après une défaite ou dans des moments difficiles. Il m'a dit : 'Mou, n'oublie pas que tu es le meilleur'. Les appels de Diego me manquent. Il avait un grand cœur. Il y a Diego , la personne. Et c'est lui qui me manque le plus. Je regrette de ne pas passer plus de temps avec lui."