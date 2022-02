Serie A: Naples prend la tête du championnat après sa victoire à la dernière minute contre la Lazio

Le Napoli a pris les commandes de la Serie A grâce à son succès in-extremis sur la pelouse de la Lazio, ce dimanche, lors de la 27e journée (1-2). Les coéquipiers de Lorenzo Insigne ont arraché la victoire grâce à un but de Fabian Ruiz dans le temps additionnel.

Naples a réalisé la bonne opération de la 27e journée de Serie A en allant s'imposer ce dimanche au stade Olympique de Rome contre la Lazio (1-2), pour s'emparer de la première place, à égalité de points avec l'AC Milan. Le Napoli et le Milan seront d'ailleurs opposés le week-end prochain au stade Diego-Maradona, dans le match au sommet de la 28e journée. Le capitaine napolitain Lorenzo Insigne a ouvert la marque à la 62e, son septième de la saison en Serie A, d'une frappe au ras du poteau depuis l'extérieur de la surface.

Puis la Lazio a égalisé par l'Espagnol Pedro d'une reprise limpide du pied gauche que David Ospina n'a pu qu'effleurer (88e), mais un autre Espagnol, de Naples celui-là, Fabian Ruiz, a marqué le but de la victoire au bout du temps additionnel, d'une frappe enroulée du gauche au ras du poteau, sur une passe d'Insigne (90+4). L'équipe de Luciano Spalletti, assommée par Barcelone en Ligue Europa jeudi dernier (défaite 4-2), a donc superbement réagi et profite des faux pas de l'AC Milan, accroché à domicile par l'Udinese vendredi (1-1), et de l'Inter, qui a également fait match nul sur le terrain du Genoa (0-0).

La Roma s’impose chez La Spezia

Naples devance Milan à la différence de buts (+30 contre +24). L'Inter suit à deux longueurs mais compte un match en moins, et la Juventus (4e) à sept après sa victoire 3-2 à Empoli samedi. L'AS Rome, de son côté, a ramené trois points in extremis (1-0) de son déplacement chez le mal classé La Spezia, à la faveur d'un penalty de dernière minute inscrit par Tammy Abraham (90+9). Les Romains ont ainsi renoué avec le succès après trois matches nuls consécutifs en championnat, et se hissent à la 6e place.