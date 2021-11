Serie A: perquisitions de la brigade financière à la Juve, Agnelli et Nedved visés

La presse italienne annonce ce vendredi que la Juventus a fait l'objet de perquisitions de la part de la brigade financière. Plusieurs dirigeants, dont Andrea Agnelli, Pavel Nedved et Fabio Paratici, sont visés par une enquête.

C'est une vaste enquête menée par les autorités italiennes qui a conduit la brigade financière à mener des perquisitions au siège de la Juventus. La presse italienne explique ce vendredi que le club de Turin fait l'objet d'une enquête concernant ses bilans financiers pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.

La Fédération italienne avait déjà lancé, il y a quelques semaines, une enquête autour de plusieurs dizaines de transferts jugés suspects dans le football italien. L'instance soupçonne plusieurs opérations d'avoir été montées de toutes pièces, notamment pour soulager les bilans financiers de certains clubs en difficulté. Ici, avec la Juve, il est cette fois question de pénal puisque le parquet de Turin a ouvert une procédure, après les premiers résultats fournis par les instances de contrôle financier (notamment celle de la Bourse, la Juve étant une société cotée).

Plus de 50 millions d'euros

Parmi les six personnes visées et donc sous enquête, le président du club Andrea Agnelli, le vice-président Pavel Nedved ou encore l'ancien directeur sportif Fabio Paratici, parti depuis à Tottenham. Les trois hommes sont accusés, selon les journaux transalpins, de "fausses communications" et d'émission de "factures pour des transactions inexistantes". Baptisée "Prisma" et entamée en mai, l'opération a également conduit a des écoutes téléphoniques. Il serait question, d'après le Corriere della Sera, d'une somme de plus de 50 millions d'euros.