Serie A: une chaîne TV thématique pour les arbitres devrait bientôt voir le jour en Italie

Selon des informations de la Gazzetta dello sport, les instances italiennes travaillent pour la création prochaine d'une chaîne thématique dédiée aux arbitres, pour "pouvoir donner des interprétations techniques" au public.

Après l'apparition ces dernières années de l'assistance vidéo, les arbitres pourraient bientôt disposer, en Italie, d'une chaîne thématique. Selon la Gazzetta dello Sport, la Fédération italienne de football (FIGC) et l'Association italienne des arbitres de football (AIA) travaillent sur un projet commun, qui pourrait voir le jour ces prochaines semaines.

"On aimerait avoir un espace, un canal de communication qu'on aimerait ouvrir pour pouvoir donner des interpratations techniques. Je pense que c'est pour le bien du football. Avec la Fédération on y réfléchit et on y travaille", a commenté Alfredo Trentalange, président de l'AIA.

Responsable des arbitres de Serie A, Gianluca Rocchi devrait être le consultant référence

L'idée serait ainsi d'ouvir une chaîne, probablement en ligne même si rien n'a été confirmé, où un arbitre pourra venir expliquer les différentes décisions prises lors d'un match. La volonté des instances est de limiter les polémiques, tout en affichant de la transparence pour dissiper les doutes.

Ancien arbitre international et responsable de la corporation pour la Serie A, l'Italien Gianluca Rocchi (48 ans) est cité pour devenir le consultant référence de cette chaîne, qui appartiendrait à la fédération italienne. La fréquence des interventions reste encore à définir et s'il ne s'agit pour l'heure que d'une hypothèse, les enregistrements audios des arbitres pourraient aussi être diffusés sur cette chaîne.

"On arrivera rapidement à rendre public les échanges entre l'arbitre et la salle du VAR, il ne doit pas y avoir de secrets", lâchait en novembre dernier Gianluca Rocchi, comme un sous-entendu sans doute à ce nouveau projet.