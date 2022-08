Umtiti à Lecce: "J'ai envie de retrouver le plaisir de jouer au football"

Le défenseur international français Samuel Umtiti, champion du monde en 2018, a expliqué vendredi avoir rejoint Lecce, promu en Serie A italienne, pour "retrouver le plaisir de jouer au football" après plusieurs années perturbées par des blessures.

"Je sors d'années compliquées, très compliquées. J'ai envie de retrouver le plaisir de jouer au football", a déclaré Samuel Umtiti à Sky Sport, vendredi après avoir effectué sa visite médicale puis signé son contrat à Lecce (promu en Serie A). Très ému à son arrivée en Italie, le défenseur international français prêté par le FC Barcelone a témoigné son envie de pouvoir enchaîner les matchs et de mettre les blessures derrière lui.

"Je n'ai envie que de jouer au football, parler football, manger football, c'est ce qui m'anime. J'espère qu'on va faire une belle saison avec Lecce", a souligné le champion du monde, âgé de 28 ans, accueilli par des supporters en liesse jeudi soir dans les Pouilles, quelques heures après l'annonce de son prêt jusqu'en juin 2023. "Directement, je savais que c'était le club qu'il me fallait, ils ont trouvé les bons mots. [...] Je recherche énormément de tranquillité et des gens humbles pour pouvoir travailler en toute sérénité", a ajouté l'ancien Lyonnais.

Samuel Umtiti était indésirable au FC Barcelone, où il n'a joué qu'un match la saison dernière, en décembre 2021, lors d'une saison encore perturbée par une méforme chronique et des blessures, notamment un pied cassé en janvier.

"Visite médicale sans problème"

Formé à Lyon, le puissant défenseur français avait rejoint Barcelone en 2016. Malgré un genou fragile, il avait brillé lors du Mondial 2018 en marquant notamment en demi-finale le but de la victoire contre la Belgique (1-0). Mais il n'a jamais depuis retrouvé son meilleur niveau. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026, il n'a plus joué avec les Bleus depuis juin 2019 et une défaite en Turquie (0-2).

"Il a passé sa visite médicale sans problème particulier. L’unique blessure récente qu’il a eu est cette fracture d'un métatarsien [en janvier]", a assuré vendredi le président de Lecce Saverio Sticchi Damiani, joint au téléphone par l'AFP.

"Il est prêt physiquement et mentalement. Il vient pour jouer. Son arrivée n'est pas une opération marketing, mais une décision technique pour avoir un joueur qui peut nous aider à essayer de décrocher le maintien", a ajouté le dirigeant, précisant que Umtiti avait suivi sa première séance d'entraînement vendredi après-midi. "Le Salento (la région de Lecce) a besoin d'Umtiti, parce qu'amener à Lecce un champion du monde en titre est pour nous comme gagner le championnat, comme on l’a fait l’an dernier en Serie B. Mais le joueur aussi a besoin du Salento. Il a besoin actuellement d'une certaine normalité et de pouvoir travailler entouré d'affection, avec peut-être un peu moins de pression", a-t-il observé.

Le promu a débuté le championnat par deux courtes défaites contre l'Inter Milan (1-2) et Sassuolo (0-1). Ses prochains matches seront contre l'Empoli dimanche à domicile puis à Naples mercredi.