Soupçons d'abus sexuels en RDC: le ministère des sports et la fédération congolaise ouvrent une enquête

Des révélations publiées jeudi sur le site de Sport News Africa faisant état d'abus sexuels au sein de la fédération congolaise de football ont fait réagir les autorités. Le ministère des Sports congolais, ainsi que la fédération congolaise de football ont annoncé avoir dilligenté une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.

Le ministre des Sports congolais et la FECOFA annoncent une enquête diligentée suite aux révélations de cas d'abus sexuels sur mineurs dans le football congolais. "C'est avec indignation que je viens d'apprendre des allgations d'abus sexuels et autres pratiques immorales commises par certains encadreurs sur des jeunes footballeurs, s'est offusqué le ministre des sports. (...) Je demande d'ailleurs la mise en place de politiques de protections des jeunes athlètes."

"Les informations sur ces abus sexuels n'ont jamais été rapportées à la FECOFA auparavant", précise quant à lui le communiqué de la fédération. La FECOFA s'est dite "prête à collaborer avec toutes les instances compétentes et organisations de défense des droits de l'Homme et de l'enfant en vue de porter la lumière sur ces allégations sommes toutes graves".

"Ce n'est pas un cas isolé"

"Mon petit, si tu veux signer le contrat, il faut faire des sacrifices. Tu dois nous donner tes fesses. C’est très simple, tu sais ce qu’il faut faire", voici un exemple de la teneur des audios whattsapp qu'auraient envoyé certains officiels à des enfants, au sein de la fédération congolaise de football. C'est ce que révèle le journaliste Romain Molina dans un article publié sur Sport News Africa.

"C’est un système, ce n’est pas un cas isolé de pédophilie", a confirmé Youssouf Mulumbu, ancien capitaine de la sélection, au média africain. "Des coéquipiers et des jeunes sont venus me parler de ce qu’ils ont connu, des propositions qu’ils recevaient. Je l’ai vu et entendu à de nombreuses reprises. C’est une réalité."