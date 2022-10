Scandale à la FFF: les conclusions de l'audit seront connues après le Mondial

Les conclusions de l’audit au sein de la Fédération française de football, visée par une enquête du magazine So Foot et des révélations du journaliste indépendant Romain Molina, seront connues "pour le début de l’année prochaine", a indiqué le Comité social et économique (CSE) de l’instance dans un mail envoyé aux salariés.



Il faudra attendre début 2023. Alors que les trois inspecteurs de l’IGESR (Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche) ont entamé leur mission d’audit au sein de la FFF à la demande du ministère des Sports, les élus du CSE de la Fédération ont envoyé un document à tous les salariés pour leur rappeler qu'il "tient à se faire aujourd’hui, en toute indépendance d’expression, le relais du personnel de la FFF".

Dans ce document, le timing des conclusions de cet audit est évoqué pour la première fois. Selon le CSE, elles sont attendues "pour le début d’année prochaine", donc après la Coupe du Monde.

"Les conclusions de cet audit (...) doivent permettre, le cas échéant, de résoudre ces dysfonctionnements et de faire la lumière sur la réalité des accusations portées, a précisé le CSE dans mail envoyé à tous les salariés. C’est le souhait de tous les salariés, attachés à l’image et au bon fonctionnement de leur entreprise, au respect des engagements liés à sa mission de service public, ainsi qu’au respect absolu du droit du travail et des personnes."

L'audit sera mené "avec la célérité qui s'impose", a promis la ministre des Sports

L'audit du ministère des Sports à la FFF, visée par plusieurs révélations dans les médias, sera mené "avec la célérité qui s'impose", avait affirmé la ministre des Sports ,Amélie Oudéa-Castéra, il y environ un mois

La FFF, et en particulier Noël Le Graët et Florence Hardouin, ont été épinglés par une enquête du magazine So Foot et des révélations du journaliste indépendant Romain Molina. Le magazine a notamment évoqué, sur la foi de témoignages anonymes, l'envoi par le dirigeant de SMS à caractère sexuel à des employées de la FFF. Plusieurs femmes auraient démissionné ces dernières années de l'instance car elles se sentaient "harcelées sexuellement, mais aussi moralement". La FFF est aussi accusée de ne pas avoir agi dans plusieurs affaires de harcèlements sexuels.