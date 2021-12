Stéphanie Frappart encore élue meilleure arbitre du monde

Stéphanie Frappart a été désignée meilleure arbitre féminine de la planète lundi par la Federation internationale du football et de la statistique. Un trophée que la Française de 37 ans avait déjà reçu l’an passé.

La reine du sifflet. Stéphanie Frappart a reçu une nouvelle distinction pour son travail sur les terrains. La Française a été désignée lundi meilleure arbitre féminine du monde par la Federation internationale du football et de la statistique. Elle avait déjà reçu ce trophée l’année dernière. A 37 ans, la native du Val-d’Oise est désormais une référence dans le milieu de l’arbitrage. Chez les femmes comme chez les hommes.

Cette saison, Frappart a officié lors de dix rencontres masculines: huit en Ligue 1, une en Ligue Europa et une en Conference League. Durant l’été, elle a participé à l’Euro 2021 et aux Jeux olympiques de Tokyo en tant que réserviste et quatrième arbitre. Une première pour une femme.

La première femme à officier en Ligue des champions masculine

Depuis ses débuts lors d’Amiens-Strasbourg en avril 2019 (0-0), l’arbitre française a dirigé 37 matchs de L1. L’an passé, elle est devenue la première femme à arbitrer une rencontre masculine de Ligue des champions, lors de Juventus-Dynamo Kiev en phase de poules (3-0).

Quelques semaines après avoir été la première à gérer un match de Ligue des nations entre Malte et la Lettonie (1-1). En 2019, Frappart s’était également fait remarquer en arbitrant la Supercoupe de l’UEFA entre Liverpool et Chelsea (2-2, 7 tab à 6).