Sturridge condamné à verser 30.000 dollars à l'homme qui avait retrouvé son chien

La presse britannique rapporte que Daniel Sturridge, l'ancien buteur de Liverpool, a été condamné à payer 30.000 dollars à un homme qui avait retrouvé son chien à Los Angeles. Cette somme était en fait la récompense promise et jamais honorée par le footballeur.

Daniel Sturridge était peut-être un adepte de l'adage qui dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais la justice américaine lui a donné tort. L'ancien footballeur vedette de Liverpool (2013-2019) a été condamné à verser la récompense qu'il avait promise à un homme ayant retrouvé son chien perdu (ou plutôt enlevé), rapporte la presse anglaise en ce jour de Noël.

Cette curieuse affaire remonte à 2019. Durant l'été, Daniel Sturridge est effondré: son domicile a été cambriolé et son chien, un spitz nain baptisé Lucci, est introuvable. L'attaquant anglais lance un appel désespéré sur les réseaux sociaux et propose 30.000 dollars (environ 26.000 euros aujourd'hui) à toute personne lui rapportant son animal de compagnie. "Je veux récupérer mon chien, et je paierai ce qu'il faut. Peu importe, peu importe le prix", disait-il.

Foster Washington, un rappeur qui se fait appeler "Killa Fame", se manifeste et prétend avoir retrouvé Lucci. Effectivement, le chien retrouve son propriétaire. Mais l'artiste, que certains internautes soupçonnent d'avoir un lien avec la disparition du chien, se plaint dans la foulée sur son compte Twitter: "N'offrez pas de récompense si vous n'avez pas l'intention de tenir parole".

"J'espère qu'il va payer"

Le conflit finit alors devant le tribunal de Los Angeles, qui a donc tranché en faveur du rappeur. Le footballeur, qui ne s'est pas manifesté auprès de la justice, a été condamné à payer la récompense de 30.000 dollars, mais aussi 85$ de dommages-intérêts.

"J'espère qu'il va payer et ne pas faire appel", a dit le rappeur à l'agence de presse anglaise PA. "Je suis excité, je me bats dans cette affaire depuis plus d'un an. Je n'arrive pas à croire que c'est terminé. Quand nous avons trouvé le chien, je pensais que ma vie allait devenir meilleure", a-t-il aussi déclaré.

À 32 ans, Daniel Sturridge vit désormais en Australie. L'ancien international anglais, qui restait sur un échec à Trabzonspor, tente de prolonger sa carrière à Perth Glory, où il a signé un contrat de courte durée en octobre dernier.