Mercato: Daniel Sturridge rebondit en Australie

A 32 ans, Daniel Sturridge s'est engagé avec le club australien de Perth Glory. L'ancien attaquant de Liverpool avait été banni en 2020 pour une durée de quatre mois, pour avoir enfreint la réglementation sur les paris. Il était sans club depuis un an et demi.

L'ancien attaquant de Liverpool et de l'équipe nationale d'Angleterre Daniel Sturridge a signé vendredi un contrat d'une saison avec le club australien de Perth Glory, déclarant que c'était "la bonne chose à faire". Le joueur de 32 ans, qui a été banni pendant quatre mois l'année dernière pour avoir enfreint la réglementation sur les paris, a salué "une opportunité fantastique de tenter un nouveau défi".



"Quand l'opportunité s'est présentée, cela m'a semblé être la bonne chose à faire, d'emmener mon talent quelque part où je peux apprécier de jouer mon football dans un championnat compétitif et essayer d'aider l'équipe à avoir le plus de succès possible.", a souligné le natif de Birmingham.



Sturridge a commencé sa carrière à Manchester City avant de passer à Chelsea en 2009, mais il a connu sa meilleure période à Liverpool après un transfert à Anfield en 2013. Il a marqué 24 buts lors de la saison 2013/14 au sein d'un trio d'attaque prolifique aux côtés de son compatriote Raheem Sterling et de l'Uruguayen Luis Suarez, alors que les "Reds" étaient tout proches de remporter la Premier League.

Suspendu quatre mois en 2020

Il a également participé avec l'Angleterre à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016, et a obtenu au total 26 sélections sous le maillot des "Three Lions", la dernière en 2017. La suite de sa carrière à Liverpool a été largement perturbée par des blessures et il s'est engagé gratuitement avec le club turc de Trabzonspor en 2019.



Ce contrat a été résilié par consentement mutuel en mars 2020 lorsqu'il a été frappé d'une suspension au niveau mondial d'une durée de quatre mois, accusé d'avoir transmis des informations privilégiées à son frère afin de parier sur son transfert potentiel au FC Séville en janvier 2018.



Malgré cela, le président et propriétaire de Perth Glory, Tony Sage, a qualifié le transfert de Sturridge de "l'une des plus grandes signatures non seulement dans l'histoire de Glory, mais aussi dans l'histoire de la A-League". "Nous connaissons les grandes qualités que Daniel apportera à l'équipe et nous sommes très enthousiastes à l'idée de le voir porter le célèbre maillot violet cette saison", a-t-il ajouté.



Le coup d'envoi de la saison du championnat australien de première division, la A-League, est prévu en novembre.