Suède: engluée dans les dettes, une équipe de D4 perd son premier match 28-0

Pensionnaire de la quatrième division suédoise, l'Akropolis IF a vécu une première journée de championnat très délicate en s'inclinant 28-0 face à l'IFK Stocksund. Un calvaire, d'autant que ce sont des bénévoles qui ont enfilé le maillot.

Le club de l'Akropolis IF a passé un bien triste week-end. Déjà engluée dans de gros problèmes de dettes, l'équipe du nord-ouest de Stockholm s'est lourdement inclinée 28-0 contre l'IFK Stocksund en ouverture de la quatrième division du championnat de Suède. Si ce résultat est très lourd, il n'a rien de surprenant, car le club doit éponger une dette d'environ 150.000 euros, après une relégation administrative en D3, puis en D4 en 2022.

Des bénévoles sur le terrain

Un problème difficile à combler, d'autant que tous les sponsors ont rompu leur contrat avec l'Akropolis après les relégations administratives et la quasi-totalité des joueurs ont plié bagage car ils n'étaient pas payés. Des bénévoles ont donc joué les bons samaritains et ont enfilé le maillot le temps de 90 minutes bien longues et difficiles.

"Si nous ne parvenons pas à régler les finances dans les prochaines semaines, nous mettrons fin au club, a précédemment déclaré Glenn Bovin, nouveau président du club", à Fotbollskanalen. Akropolis doit jouer son prochain match samedi contre Hudiksvalls. Encore faut-il que le club existe toujours.