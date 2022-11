Suisse: après des doigts d'honneurs contre des fans adverses, Balotelli compare la Fédération à une "mafia"

Excédé par le comportement des supporters et par une faute non-sifflée à son encontre, Mario Balotelli a adressé un doigt d'honneur aux supporters du FC Bâle ce dimanche. L'attaquant du FC Sion s'en est ensuite pris à la Fédération suisse sur ses réseaux sociaux.

Mario Balotelli est en colère. Actuellement au FC Sion, l'attaquant italien s'est emporté contre la Fédération suisse après le match de championnat dimanche contre le FC Bâle (0-0). Lors de la partie, le joueur de 32 ans a adressé un doigt d'honneur à deux reprises à destination des supporters adverses, qui n'ont pas été vus par l'arbitre.

Mario Balotelli a effectué ce geste après une faute non-signalée dont il a été victime. Puis en quittant le terrain, au moment d'être remplacé. Dans un long texte publié dans une story sur Instagram, l'ancien joueur de Manchester City indique qu'il ne va "pas continuer à risquer (sa) santé sur le terrain sans être protégé des fautes de l'adversaire et des agressions des supporters".

"Une ligue où l'injustice, la corruption et l'incapacité sont souveraines"

Le buteur a d'ores et déjà été suspendu provisoirement par la commission de discipline de la Swiss Football League (SFL), qui va en plus se pencher sur la sortie du joueur pour statuer sur une suspension. Car Mario Balotelli a décrit l'instance comme une "mafia". "Croyez-moi, des joueurs comme moi ne sont pas fiers d'être dans une ligue où l'injustice, la corruption et l'incapacité sont souveraines, a dénoncé Super Mario. Le football est un travail et nous devons tous le prendre au sérieux, y compris les arbitres."

"Je me fiche vraiment de ce à quoi vous étiez habitués avant, mais vous devez changer cela dès que possible et le monde doit jeter un oeil sur cette ligue pour voir la honte qu'ils font, a poursuivi Balotelli dans son message. J'ai fait une erreur, je vais payer pour cela. La Fédération a fait une erreur, paiera-t-elle pour cela? L'arbitre a fait des erreurs, il doit aussi le payer."

Sous contrat avec le FC Sion jusqu'en 2024, Mario Balotelli a inscrit 4 buts en 10 rencontres depuis son arrivée en Suisse. Pour son geste avec récidive, l'attaquant risque a minima deux matchs de suspension.