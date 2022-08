Turquie: Balotelli se dispute avec son entraîneur sur la pelouse

Malgré la victoire d'Adana Demispor ce samedi, Mario Balotelli s'est vivement disputé avec son entraîneur Vincenzo Montella au coup de sifflet final. L'entraîneur est entré dans une colère noire.

Les aventures de Mario Balotelli en Turquie connaissent de nouveaux rebondissements. Ce samedi, la soirée était pourtant idéale pour son équipe, Adana Demispor, qui s'est imposé face à Ümraniyespor grâce au but rapide de Kévin Rodrigues (6e). Cette victoire permet même aux Ciel et Marine de prendre la deuxième place du classement de Süper Lig, après quatre journées.

Mais tout a basculé au coup de sifflet final. Alors que tous les joueurs se congratulent et serrent la main de l'arbitre, Vincenzo Montella s'approche de Mario Balotelli, visiblement très remonté. Le technicien pointe du doigt son joueur et des mots sont échangés, avant de monter dans une colère noire, obligeant ses adjoints à le séparer de l'attaquant.

Montella attend plus de Balotelli

À l'origine de la querelle, un ballon perdu dans les dernières minutes par Balotelli lui-même. Le buteur italien a oublié de servir un coéquipier, faisant passer une petite frayeur à son équipe, qui ne menait que d'un but. Après le match, Montella s'est adressé à la presse turque, mais sans en révéler plus que les images ne le disent déjà. "Je peux seulement dire que nous attendons plus de lui. Ensuite, ce sont des choses qui peuvent arriver à la fin du match. Peut-être que l'adrénaline vous fait dire d'autres choses, mais pour moi, c'est fini", a-t-il commenté.

L'aventure turque de Mario Balotelli connaît quelques difficultés, puisque l'ancien niçois est en concurrence avec Artem Dzyuba, arrivé cet été en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.