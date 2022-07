Suisse: le but d’anthologie de Rodelin avec le Servette FC

Ronny Rodelin a profité de la reprise du championnat de Suisse pour inscrire un but hallucinant, dimanche, lors du match entre le Servette FC et Saint-Gall. L’attaquant français de 32 ans a trompé le gardien adverse d’une frappe lointaine monumentale pour offrir la victoire à son équipe (1-0).

Ils étaient moins de 5.000 dans les gradins et ils peuvent se considérer chanceux. Les spectateurs du stade de Genève (qui dispose de 30.000 places) ont vécu un moment inoubliable, dimanche, lors de la première journée du championnat de Suisse. Ronny Rodelin s’est chargé de les régaler en inscrivant un but sensationnel dès le début du match entre le Servette FC et Saint-Gall. Lancé le long de la ligne de touche par Chris Bedia, l’attaquant français a déclenché une frappe lointaine qui a trompé Lawrence Ati Zigi, le gardien adverse (6e).

Un coup de canon qui a permis à son équipe de l’emporter dans cette affiche de reprise (1-0). Le buteur de 32 ans a été félicité par tous ses partenaires, qui lui ont sauté dessus en hurlant de joie, choqués par cette inspiration géniale. "On ne s’en remet pas", a tweeté le Servette en partageant la vidéo de l’action. Avec un tel chef d’œuvre, la saison de Rodelin est d’ores et déjà légendaire. Arrivé librement l’été dernier en provenance de Guingamp, le natif de La Réunion s’est imposé au sein du club de Genève, qui compte dix-sept titres de champion (le dernier en 1999).

Gaël Clichy titulaire dans le couloir gauche

Avec ce 6e but en 38 apparitions, il vient de lancer de façon spectaculaire sa deuxième saison sur les bords du lac Léman, aux portes de l’Hexagone. Passé par Nantes, Troyes, Lille et Caen durant sa carrière, Ronny Rodelin a retrouvé un autre Français dans le sud-ouest de la Suisse. Présent au club depuis 2020, Gaël Clichy (37 ans) était titulaire au poste de latéral gauche ce week-end. Une place de choix pour profiter du bijou de son compatriote...