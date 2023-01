Supercoupe d'Espagne: le Real Madrid sort Valence aux tirs au but et rejoint la finale

Dans un match organisé en Arabie saoudite, le Real Madrid a validé sa qualification ce mercredi pour la finale de Supercoupe d'Espagne en battant le Valence CF aux tirs au but (1-1 a.p., 4-3 tab). Karim Benzema s'est montré remuant, marquant sur penalty.

Le Real Madrid défendra son titre. Ce mercredi, le club madrilène a battu le Valence CF aux tirs au but (1-1 a.p., 4-3 tab) pour rejoindre la finale de la Supercoupe d'Espagne, dans un match organisé à Riyad en Arabie saoudite. Titulaire, Karim Benzema a marqué pour son équipe.

Battus samedi dernier par Villarreal en championnat, les Madrilènes ont ouvert le score grâce à un penalty provoqué et transformé par Karim Benzema (39e). L'équipe de Carlo Ancelotti a concédé l'égalisation au retour des vestiaires sur une reprise au second poteau de Samuel Lino (46e).

Le Ballon d'Or Karim Benzema, de retour de blessure après avoir manqué le Mondial-2022 au Qatar, a lui retrouvé la péninsule arabique avec des fourmis dans les jambes : il a été le seul à inquiéter les hommes de Gennaro Gattuso en première période, et a marqué son quatrième but en trois matches.

Deux blessures pour le Real

Et après une deuxième période et une prolongation accrochées, c'est au bout d'une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée que le Real Madrid a arraché sa qualification : les cadres Benzema, Modric, Kroos et Asensio ont tous réussi leurs tentatives, tandis qu'en face, Comert, déjà fautif sur le penalty de Benzema, et le capitaine José Gaya, ont raté leurs tirs au but.

Au rayon des mauvaises nouvelles, le match coûtera cher à Ancelotti. Le technicien italien du Real a perdu au moins deux joueurs sur blessure. Lucas Vazquez s'est lourdement tordu la cheville droite (64e), et est ensuite apparu sur le banc avec de la glace et un bandage autour de sa malléole. Eder Militao a lui aussi dû céder sa place à Ferland Mendy (74e).

Ce jeudi, le FC Barcelone et le Betis Séville s'affronteront pour rejoindre le Real Madrid en finale qui aura lieu dimanche. Mercredi prochain, les Madrilènes enchaîneront avec un déplacement sur la pelouse de Villarreal dans un match comptant pour un 8e de finale de Coupe du Roi.