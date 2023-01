Equipe de France: la version de Lloris sur le forfait de Benzema pour la Coupe du monde

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Hugo Lloris revient sur la polémique qui a entouré le départ de Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022. Le capitaine des Bleus, qui vient d’annoncer sa retraite internationale, assure n’avoir rien aucun lien avec la fin de l’aventure de l’attaquant du Real Madrid au Qatar.

Karim Benzema n’a pas participé à la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid était bien présent au Qatar mais il a finalement quitté ses partenaires le 19 novembre dernier, à l’aube du début de la compétition, en raison d’un problème médical. Dans la foulée, plusieurs médias ont suggéré que le Ballon d’or 2022 n’était pas sérieusement blessé et aurait pu rester au Moyen-Orient pour être à disposition de Didier Deschamps en cours de tournoi. Certains proches de Benzema, qui a annoncé sa retraite internationale, ont depuis validé cette hypothèse. De quoi créer un certain malaise autour de cette affaire, comme expliqué par RMC Sport.

Interrogé à ce sujet par L’Équipe, Hugo Lloris a balayé ce lundi certaines rumeurs évoquant son implication et celles de plusieurs autres joueurs dans le départ précipité de KB Nueve. "Pour Karim, on était tous un peu surpris, explique le capitaine des Bleus, qui vient d’annoncer la fin de son aventure en équipe nationale. Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c'est ça : tu t'entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves on t'annonce que Karim est parti. Tout s'est passé tellement vite... Cela a été présenté comme un forfait médical, et nous, les joueurs, on l'a découvert au matin, dans une période où il se passait quelque chose presque chaque jour."

"On l’aurait fait comment?"

"Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules: l'ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s'est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l'euphorie, complète le gardien de Tottenham, recordman de sélections en équipe de Franc (145). Mais on aurait tous préféré que le Ballon d'Or, quand on voit ce qu'il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. C'est quand même un atout majeur!"

Lloris assure ne pas comprendre d’où viennent ces rumeurs sur un potentiel clan hostile à Benzema chez les Bleus: "Dire qu'on aurait poussé pour qu'il parte, c'est complètement faux, et je ne vois pas où on veut en venir: il a été incontournable pendant dix-huit mois, il nous a aidés à gagner la Ligue des nations, son retour n'aura été que positif. C'est vraiment malhonnête de prétendre que certains d'entre nous ont pu favoriser son départ. On l'aurait fait quand, comment?"

"On s’est adaptés et on a été forts"

"Quand tu abordes une Coupe du monde, tu veux le faire avec tes meilleurs joueurs. On nous reproche quoi? D'avoir su nous réinventer après son départ? Mais on l'a fait après chaque forfait, après chaque départ, après celui de Lucas Hernandez (blessé lors du premier match contre l'Australie, ndlr) comme après celui de Karim. On s'est adapté à toutes les circonstances, et on a été forts".