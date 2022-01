Supercoupe d'Espagne: sans Griezmann, l’Atlético privé de finale par Bilbao et les frères Williams

Les Basques ont éliminé l’Atlético de Madrid jeudi (2-1) en Supercoupe d'Espagne, pour s'offrir le droit d'affronter le Real Madrid en finale. Tenants du titre, ils défendront leur couronne dimanche à Riyad (Arabie saoudite).

L’Athletic Bilbao s’est offert le droit de défendre sa couronne face au Real Madrid. Tombeur de l’Atlético de Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne (1-2), jeudi à Djeddah (Arabie saoudite), le tenant du titre affrontera dimanche à Ryad les partenaires de Karim Benzema, qui avaient pris le meilleur sur Barcelone (3-2 après prolongation) mercredi.

Privés d’Antoine Griezmann, blessé, mais avec le Français Thomas Lemar titulaire au coup d’envoi, les Colchoneros avaient pourtant ouvert le score grâce à un CSC du gardien adverse Unai Simon (62e). Mais les Basques ont renversé les joueurs de Diego Simeone dans le dernier quart d’heure par l’intermédiaire de Yeray Alvarez (77e) et de Nico Williams (81e), 19 ans, petit frère d'Inaki qui a donné la victoire à son équipe sous les yeux de leur maman, présente en tribunes.

"C'est un passage compliqué", les regrets d'Oblak

Un scénario regretté par le gardien de l’Atlético, Jan Oblak, à l’issue de la rencontre. "On est très déçus. (…) C'est un passage compliqué, a-t-il lâché au micro de Movistar+. Tu mènes 1-0 et tu encaisses deux buts sur coup de pied arrêté... On doit trouver la réponse à cette question, sinon, cela va être très compliqué jusqu'à la fin de la saison. On n'a pas fait un bon match, le plan n'était pas celui-là. On devait presser haut, tenir le ballon, mais on n'a pas réussi. Tout le monde est déçu, mais il y aura d'autres matches, d'autres titres à aller chercher."

Sacré l’an dernier, l’Athletic Bilbao est donc venu à bout du champion d’Espagne en titre au prix d’un nouveau scénario intense dans la compétition, au lendemain d’un Clasico palpitant. Et inflige au passage un coup de frein supplémentaire à la saison de l'Atlético, quatrième de Liga à 16 points de la tête occupée par son voisin madrilène.