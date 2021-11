Tailor Trucks, le nouvel habilleur officiel de RMC Sport

Une nouvelle saison sur-mesure pour les équipes de RMC Sport. Tailor Trucks devient le nouvel habilleur officiel de RMC Sport pour la saison 2021-2022.

Un nouveau partenaire de grande qualité pour RMC Sport. Tailor Trucks devient le nouvel habilleur officiel de RMC Sport pour la saison 2021-2022. Un partenaire au concept novateur. Tailor Trucks ou le concept de boutiques mobiles se déplaçant sur rendez-vous, pour vous éviter les heures interminables de shopping. Idéal, si vous souhaitez bénéficier d’une sélection de produits de hautes qualités, associée aux conseils avisés de leurs spécialistes.

Dans un cadre cosy et luxueux, Tailor Trucks vous accueillera au plus près de chez vous, de votre bureau et partout ailleurs en Ile-de- France, pour vous faire découvrir leurs tissus et l’étendue des personnalisations disponibles. Dans cet environnement pensé et aménagé comme une boutique traditionnelle, un espace dédié vous offre l’intimité nécessaire pour vos essayages après la prise de mesure.

Un partenariat dont vont bénéficier les équipes de RMC Sport dès ce mardi lors de la grande soirée de Ligue des champions avec à l’affiche en direct FC Séville-Lille (21h, sur RMC Sport 1). Sans oublier Champions Zone dès 19h30 avec autour de Jean-Baptiste Boursier, Nicolas Anelka, Johan Djourou, Jean-Louis Tourre ou encore Nicolas Vilas.