PSG: "On fait un procès à Neymar, mais on peut faire pareil pour Messi", estime Anelka

En difficulté depuis le début de la saison avec le PSG, Neymar peut compter sur le soutien de Nicolas Anelka qui, dans Rothen s’enflamme mercredi, a rappelé que malgré ses performances assez décevantes, le Brésilien restait un des meilleurs joueurs de Ligue 1.

Auteur d’une prestation décevante face à l’OM (0-0) dimanche dernier, Neymar a des difficultés à lancer sa saison avec le PSG, avec seulement un but en six matchs de Ligue 1. À tel point que le consultant de RMC Sport Eric Di Meco affirmait dans le Super Moscato Show que le Brésilien devait faire un tour sur le banc de touche pour se remettre en forme.

Une solution avec laquelle Nicolas Anelka n’est pas en accord. Dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien buteur du PSG affirme que mettre le joueur de 29 ans sur le banc n’aurait rien de bénéfique: "Si le coach pense que Neymar doit jouer pour qu’il récupère son niveau, il faut qu'il joue. Ce n’est pas en le mettant sur le côté pour lui casser son moral que tu vas arranger les choses."

Tout en affirmant que malgré sa mauvais forme, l’ancien Barcelonais reste un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et est capable, sur un coup de génie, de débloquer une rencontre: "C’est quand même une star mondiale du foot, et il reste un des meilleurs joueurs du championnat, même s’il est en difficulté aujourd’hui. Neymar aujourd’hui, si tu le mets sur le terrain, tu ne sais pas ce qu’il peut se passer. Sur un terrain, il peut se passer tout et n’importe quoi. C’est peut-être pour ça que le coach le laisse jouer."

Une explication qui n'a pas convaincu un Jean-Michel Larqué, regrettant que, en raison de son statut, le Brésilien ne laisse pas sa place sur le terrain à un joueur qui, malgré ses bonnes performances, resterait sur le banc de touche: "Peut-être que dans l’effectif, il y a des joueurs qui sont sérieux, appliqués à l’entrainement, pour au final ne pas être titulaire, je pense que ça peut les gonfler à un moment", a-t-il déclaré.

"Depuis le début de la saison, Messi ce n’est pas extraordinaire non plus"

Arrivé au PSG cet été, Lionel Messi a encore du mal à briller en Ligue 1. Si l’Argentin se montre décisif en Ligue des champions avec trois buts en trois matchs, "la Pulga" n’a toujours pas ouvert son compteur buts en championnat. Une donnée que n’a pas manqué de relever Nicolas Anelka: "Aujourd’hui on fait un procès à Neymar, mais on peut faire la même chose pour Messi. Depuis le début de la saison, Messi ce n’est pas extraordinaire non plus. Y a un joueur qui possède six Ballons d’or, et finalement il n’est pas si extraordinaire que ça", a-t-il conclu.