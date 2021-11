FC Séville-Lille: pourquoi les Dogues jouent très gros pour la qualification

S’il veut rejoindre les huitièmes de finale, le Losc devra sortir une performance de très haut niveau à Séville, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1) en Ligue des champions. Tout autre résultat compromettrait ses chances de qualification.

Salzbourg peut se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire sur Wolfsburg, ce mardi dans le groupe G, en Ligue des champions. Ce n’est pas le cas de Lille, avec une défaite et deux matches nuls. Une certitude cependant, un autre revers sur le terrain du FC Séville (coup d'envoi à partir de 21h, en direct sur RMC Sport 1) réduirait grandement les chances de qualification des joueurs de Jocelyn Gourvennec.

Avec un point de retard sur leur adversaire du soir et autant que Wolfsburg, les Dogues auraient tout intérêt à gagner pour se mettre sur la bonne voie avant la réception de Salzbourg (23 novembre) et un déplacement en Allemagne sur le territoire des Loups (8 décembre).

Une victoire en Andalousie mardi permettrait à Lille de reprendre la main pour la qualification, en dépassant Séville avec deux points d'avance à deux journées de la fin. Mais en cas de nul à Séville rien ne serait perdu, avec un seul point de retard sur les Andalous. Il faut en revanche espérer que Wolfsburg ne crée pas la surprise contre Salzbourg (18h45), auquel cas les Dogues seraient derniers de leur poule, en cas de match nul ou de défaite à Séville.

Mettre fin à une série noire

Une situation inconfortable qui les obligerait à gagner leurs deux derniers matches pour continuer à rêver d’une qualification. En prenant un point à Séville, puis six derrière contre Salzbourg et Wolfsburg, Lille terminerait son parcours avec 9 points, et ne serait pas loin de la qualification. Même si rien ne dit que cela suffise mathématiquement.

"On est toujours en course, c'est très serré. On veut un résultat positif, un point ou trois. Après, il y aura encore deux matches, et pour se qualifier, il faudra faire le plein ou presque sur les deux dernières journées", évaluait Jocelyn Gourvennec la veille, bien conscient de la situation.

Pour éviter pareil casse-tête, le Losc serait bien inspiré de sortir de l’impasse en C1. Lille reste sur une série de dix matches sans victoire en Ligue des champions, une disette qui s’étire sur les neuf dernières années. Sa dernière victoire dans le tour principal de l’épreuve reine européenne remonte à 2012.

Le classement du groupe G après trois journées :

1. Salzbourg 7 points (+3)

2. FC Séville 3 pts (0)

3. Lille 2 pts (-1)

4. Wolfsburg 2 pts (-2)

Le calendrier de la 4e journée :

Wolfsburg-Salzbourg (18h45)

FC Séville-Lille (21h)