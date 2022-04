Tottenham: fin de saison pour Doherty, absent plusieurs semaines

Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu contre Aston Villa (4-0) ce samedi, le joueur de Tottenham, Matt Doherty, souffre d’une rupture des ligaments croisés et ne rejouera plus cette saison.

Après moins d'une vingtaine de minutes de jeu, Matt Doherty est duremeent taclé par le latéral polonais d’Aston Villa, Matty Cash. Si l’Irlandais sort du terrain par ses propres moyens et a été aperçu quittant le stade avec une simple genouillère, la blessure n’en est pas moins grave. Sky Sports rapporte que l’ancien pensionnaire de Wolverhampton souffre d’une rupture des ligaments croisés et qu’il devrait être éloigné des pelouses pendant près de 12 semaines.

Un coup dur pour Antonio Conte qui semblait enfin avoir trouvé la recette pour faire briller Tottenham. Avec notamment Doherty en piston droit, les Spurs restent sur sept victoires sur les neuf derniers matchs de Premier League et pointent à la 4e place du classement avec 3 points d’avance (et un match en plus) sur Arsenal. Le joueur de 30 ans s’est par ailleurs mué en buteur contre Newcastle (5-1) la semaine passée et contre Leeds (4-0) fin février, témoignant de son importance dans le système de Conte.

Un coup dur pour la sélection irlandaise

Cette absence de longue durée va obliger le technicien italien à étudier d’autres options pour son couloir droit. Sergio Reguilón, qui a remplacé l’Irlandais ce samedi, devrait en profiter pour accumuler les minutes en l’absence de l’habituel titulaire.

Si Tottenham perd l’un de ses hommes forts dans une période cruciale, l’Irlande et son sélectionneur Stephen Kenny, qui espérait que ce ne soit “rien de grave”, vont devoir se passer de Doherty en juin prochain. Les Irlandais auront une série de quatre matchs contre l’Ukraine (deux fois), l’Arménie et l’Ecosse comptant pour la Ligue des Nations.