Ajax: "Je ne veux rien exclure", Ten Hag répond à l'intérêt de Manchester United

Dans un entretien donné vendredi au média allemand Sport1, Erik ten Hag a rappelé qu'il était pleinement concentré sur son travail à l'Ajax Amsterdam. Sans totalement fermer la porte à un départ en fin de saison, lui qui intéresse Manchester United.

Erik ten Hag est un homme courtisé. En particulier en Angleterre. Tottenham lui avait longtemps fait les yeux doux l’année dernière après le coûteux licenciement de José Mourinho. Pas intéressé par le job, le technicien néerlandais (52 ans) avait décliné la proposition pour mieux prolonger à l’Ajax Amsterdam, jusqu’en 2023. Ce qui n'a pas découragé ses prétendants. Ces dernières semaines, c’est Manchester United qui lui fait la cour à en croire la presse britannique. Il serait même en concurrence avec Mauricio Pochettino pour succéder à Ralf Rangnick à l’issue de la saison.

Interrogé à ce sujet au cours d’une interview accordée vendredi au média allemand Sport1, Ten Hag n’a pas démenti. Tout en se disant focalisé sur son travail à l’Ajax. "Actuellement, je me concentre uniquement sur l'Ajax. Mais dans le football, on ne sait jamais. Je ne veux rien exclure. Il y a la finale de la Coupe des Pays-Bas à venir contre le PSV Eindhoven, donc il nous reste encore huit finales (sept matchs de championnat, l'Ajax est en tête), et j'ai besoin de toute mon énergie pour cela. Tout le reste ne serait qu'une distraction. Je sais que tout dans le football peut changer d'un jour à l'autre. Si à un moment donné je devais décider de passer à l'étape suivante, j'espère que les gens ici comprendront", a-t-il expliqué.

Le Bayern le voulait en 2019

"Tout le monde se connaît dans cette industrie. Il y a toujours des discussions avec des représentants d'autres clubs, c'est normal. Manchester United est un grand club avec de grands fans. Mais je ne peux que me répéter : je me concentre entièrement sur l'Ajax ! Nous préparons déjà la nouvelle saison. Je me suis entretenu avec l'Ajax après chaque saison jusqu'à présent. Ce sera aussi le cas cette fois. Je peux dire que l'Ajax et Erik ten Hag sont très heureux en ce moment", a-t-il ajouté. Il a aussi réagi à l'intérêt du Bayern Munich, qui l'avait approché à l'automne 2019 après le départ de Niko Kovac. Il avait fait le choix de rester à l'Ajax.

"C'est bien quand votre nom est associé au Bayern. Mais il n'y a jamais eu de demande officielle. (...) Mon futur ? Je serai coach tant que ça me plaira. Quand il n'y aura plus de joie, je m'arrêterai. Heureusement, c'est toujours le cas", a-t-il commenté. Son contrat avec l'Ajax court jusqu'en 2023.