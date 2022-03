Mercato: van Gaal recommande à ten Hag de ne pas rejoindre le "club commercial" de Manchester United

Le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, ancien coach de Manchester United, a estimé qu'il était peut-être préférable que son compatriote Erik ten Hag, courtisé par les Mancuniens, rejoigne un vrai club de football. Ce que Manchester United n'est plus, selon lui.

Ex-entraîneur de Manchester United, Louis van Gaal a conservé la dent dure contre ce qui est, à ce jour, le dernier club de sa carrière d’entraîneur (2014-2016), où il a connu un passage mitigé (victoire en FA Cup). van Gaal avait rejoint United après la Coupe du monde 2014, terminée à la troisième avec la sélection batave. Après deux saisons difficiles (aucun podium en Premier League), il avait été licencié par les Red Devils. Invité à commenter la possibilité que son compatriote Erik ten Hag puisse prendre en main l’équipe première de United la saison prochaine, le sélectionneur des Pays-Bas l’a surtout invité à aller voir ailleurs.

van Gaal: "Il vaut mieux aller dans un club de football"

"Je pense qu'Erik ten Hag est un grand entraîneur, a-t-il réagi durant la trêve internationale. Et un grand entraîneur est toujours bon pour Manchester United. Mais Manchester United est un club commercial. Ce sont des choix difficiles pour un entraîneur. Il vaut mieux aller dans un club de football. Je ne vais pas guider sa carrière. Il m'appellera alors lui-même, car nous avons parfois des conversations. Mais il doit choisir un club de football et non un club commercial."

L'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, a été récemment auditionné par Manchester United, qui cherche un entraîneur pour la saison prochaine, et la direction du club aurait été "impressionnée par sa vision et sa philosophie", affirme Sky Sports. Entraîneur de l'Ajax depuis 2017, ten Hag (52 ans) a remporté le championnat en 2019 et 2021 et son club est encore en tête cette saison, avec deux points d'avance sur le PSV Eindhoven.