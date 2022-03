Manchester United: un duel final entre Ten Hag et Pochettino

D’ici quelques mois, Ralf Rangnick ne sera plus l’entraîneur de Manchester United. Selon The Telegraph, les dirigeants souhaitent attirer un coach ayant une identité de jeu claire. Vu la complexité de la piste Luis Enrique, c’est une lutte finale entre Erik Ten Hag et Mauricio Pochettino qui se dessine.

À l’image du dernier mercato estival, cet été sera très animé du côté de Manchester United. Premier gros chantier: le poste d’entraîneur. Arrivé en cours de saison pour assurer l’intérim après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick quittera le banc de touche à la fin de la saison. Après une saison assez décevante, les Mancuniens veulent lancer un nouveau cycle.

Selon The Telegraph, le profil recherché par les dirigeants anglais est acté: le futur coach doit avoir une identité de jeu claire. Si de nombreuses noms sont sortis dans la presse, Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) et Mauricio Pochettino (PSG) sont les principaux favoris. Le média anglais affirme que le premier cité a passé un entretien officiel il y a peu. Malgré l’élimination surprise de l'Ajax en Ligue des champions contre Benfica, le travail du Néerlandais est loué depuis plusieurs années.

Concernant le technicien argentin, des entretiens avec le directeur du football John Murtough auraient eu lieu. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Parisiens, Pochettino a laissé exprimé il y a quelques semaines devant la presse, ses doutes concernant son avenir: "On verra ce qui se passe à la fin de la saison."

D’autres entraîneurs pistés mais...

Ten Hag et Pochettino sont certes favoris pour entraîner Manchester United mais la formation anglaise pensé à d’autres pistes. Le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique collerait parfaitement au profil recherché. Mais un détail de taille fait rend cette rumeur très peu plausible. En l’occurrence, la volonté de l’ancien Barcelonais de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le coach de Séville Julen Lopetegui a de son côté fait connaître son intention de rester dans son club: "Je suis là où je veux être", a-t-il déclaré au Chiringuito. Le nom de Julian Nagelsmann ressort aussi, mais les probabilités de le voir quitter le Bayern Munich sont quasiment nulles.