Al-Nassr: en conflit avec le vestiaire et Ronaldo, Rudi Garcia se serait fait virer, selon la presse espagnole

Selon le journal espagnol Marca, Rudi Garcia aurait été démis de ses fonctions d’entraîneur d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. Le Français paierait les mauvais résultats de l’équipe mais aussi une mauvaise relation avec le vestiaire.

Il n’y a pour le moment aucune officialisation. Mais selon Marca, Rudi Garcia aurait été démis de ses fonctions d’entraîneur d’Al-Nassr, équipe saoudienne où évolue Cristiano Ronaldo depuis janvier. Le Français était fragilisé par les récents résultats de l’équipe, tenue en échec par Al-Fayha (0-0) le week-end dernier et battue début mars par Al-Ittihad (1-0) dans le choc de haut de tableau. Elle a perdu la tête et pointe actuellement à la deuxième place du classement à trois points d’Al-Ittihad, contre qui Al-Nassr avait aussi perdu en demi-finales de la Supercoupe d’Arabie saoudite (3-1) fin janvier.

Garcia n'a pas épargné ses joueurs lors du dernier match

Garcia, nommé sur le banc d’Al-Nassr en juin 2022, paierait aussi les mauvaises relations avec son vestiaire. Selon la presse espagnole, le ton serait récemment monté entre l’ancien entraîneur de Lille, Marseille ou Lyon et ses joueurs dans le vestiaire. Un épisode qui aurait précipité la décision des dirigeants de mettre un terme à l’aventure de Garcia.

Le week-end dernier, Garcia avait déploré la prestation de ses joueurs après le nul face à Al-Fayha, modeste dixième. "Le résultat est vraiment mauvais, et nous ne sommes pas contents, avait-il confié au micro de Saudi Sports Company (SSC). Je ne suis pas satisfait de la performance des joueurs. Je leur ai demandé de jouer au même niveau que le dernier match (une victoire 5-0 sur Al-Adalah), mais cela ne s'est pas produit. Il reste sept matchs, nous allons essayer de récupérer, et nous réalisons que ce n'est pas facile après avoir perdu deux points, mais tout est possible."

A l’issue de cette rencontre, Cristiano Ronaldo avait quitté le terrain furieux, après avoir eu un vif échange avec des adversaires. Selon As, le Portugais était aussi un peu remonté contre les choix tactiques de Rudi Garcia. Il estimerait que son équipe a le potentiel pour pratiquer un football plus attrayant et efficace.