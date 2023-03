Cristiano Ronaldo parade avec sa voiture très rare (et chère) dans les rues de Madrid

Cristiano Ronaldo a été aperçu dans les rues de Madrid mercredi au volant de sa très luxueuse voiture française Bugatti Centodieci, dont il n’existe que dix exemplaires au monde.

Cristiano Ronaldo (38 ans) s’est offert une parenthèse très remarquée dans les rues de Madrid, mercredi. L’ancienne star du Real (2009-2018) a été filmée par de nombreux passants et admirateurs au volant de sa très luxueuse voiture de sport. Et pas n’importe laquelle. Il pilotait la Bugatti Centodieci dont il n’existe que dix exemplaires à travers le monde.

Son bolide porte le numéro 7

Si le joueur d’Al-Nassr (Arabie saoudite) possède déjà plusieurs modèles de la marque française, celui-ci est particulier. Il a été construit en 2019 pour fêter le 110e anniversaire de la marque. Ronaldo fait partie des rares privilégiés ayant pu s’offrir un exemplaire qui porte le 7, comme son inévitable numéro de maillot. Lors de sa mise en circulation, le prix de base du bolide se situait à huit millions d’euros, sans les charges. Selon Marca, le montant avoisinerait davantage les dix millions d’euros selon la loi fiscale espagnole.

Entouré de nombreux passants admiratifs, Ronaldo est entré sans dire un mot dans son bolide (immatriculé au Portugal) sous l’escorte d’un garde du corps avant de faire ronfler le moteur. Il n’a pas vraiment eu le loisir d’exploiter la puissance de l’engin qui peut atteindre une vitesse de pointe de 380km/h et passe de 0 à 100km/h en 2,1 secondes.

Ronaldo a retrouvé cette semaine la sélection portugaise, un peu plus de trois mois après l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face au Maroc (1-0). Malgré son départ en Arabie saoudite en décembre, il a été retenu par le nouveau sélectionneur Roberto Martinez. Conforté comme capitaine, il a inscrit deux doublés lors des larges victoires face au Liechtenstein (4-0) et contre le Luxembourg (6-0) lors des qualifications à l’Euro 2024. Il est aussi devenu le joueur le plus capé de l'histoire du foot (198 sélections)