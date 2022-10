Algérie: Belmadi prolongé à la tête des Fennecs

Le président de la Fédération algérienne de football a annoncé vendredi que Djamel Belmadi occupera le poste de sélectionneur des Fennecs jusqu’à la Coupe du monde 2026.

L’aventure de Djamel Belmadi avec l’Algérie continue. Le sélectionneur des Fennecs restera en poste jusqu’à la Coupe du monde 2026, a annoncé vendredi le président de la Fédération algérienne de football Djahid Zefizef. "Le problème du renouvellement de son contrat ne s’est pas posé après sa décision de rester à la tête de la barre technique des Verts", a déclaré le patron de la FAF à radio algérienne Chaine 3.

Après avoir manqué la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar lors des barrages face au Cameroun, l’un des principaux objectifs de Djamel Belmadi sera d’emmener sa sélection au Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Un bilan positif à la tête de l'Algérie

Si le sélectionneur a reconnu avoir eu envie de quitter ses fonctions après cet échec, il a finalement changé d'avis et décidé de poursuivre l'aventure sur le banc de l’Algérie avec pour objectif d’éviter une troisième désillusion de suite, les Fennecs ayant été absents des phases finales des Coupes du monde 2018 et 2022. En poste depuis 2018, le technicien de 46 ans a un bilan magré tout positif. Sous ses ordres, l’Algérie a glané la deuxième CAN de son histoire en 2019. Les Fennecs occupent le 37e rang au classement Fifa.