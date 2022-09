Qatar 2022 en direct: Boycott, droits humains... Suivez les différentes polémiques avant le début de la compétition en live

Dans un communiqué, les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar ont regretté la décision de l'équipementier du Danemark Hummel, qui a décidé de ne pas être "visible" sur les maillots de la sélection en raison du bilan humain sur les chantiers qataris.

Le Comité suprême d'organisation de la Coupe du monde a répondu dans un communiqué en "contestant l'affirmation de Hummel selon laquelle ce tournoi a coûté la vie à des milliers de personnes" et a souligné des "réformes importantes du marché du travail" ces dernières années, "reconnues" par des acteurs comme l'Organisation internationale du travail (OIT). Il "rejette sans réserve la banalisation de (son) sincère engagement à protéger la santé et la sécurité des 30.000 travailleurs qui ont construit les stades de la Coupe du monde et d'autres projets liés au tournoi".

La réponse du Qatar à Hummel par ici