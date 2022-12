Angers: Ounahi veut "faire le bon choix" pour sa carrière et pour le club

Un an et demi après son arrivée à Angers, Azzedine Ounahi a de bonnes chances de franchir un palier dès le mercato hivernal. Auteur d’une excellente Coupe du monde avec le Maroc, le milieu se sait courtisé mais n’acceptera pas tout et n’importe quoi. Dans un entretien accordé au site du SCO, le joueur a fait le point sur sa situation.

Pas forcément connu du grand public en début de saison, Azzedine Ounahi (22 ans) s’est fait connaître dans le monde entier. Notamment grâce à un excellent Mondial avec le Maroc. Epatant dans l’entrejeu de la sélection qui est parvenue à se hisser jusqu’aux demies, celui qui évoluait à Avranches il y a deux ans, a de bonnes chances de franchir un cap dans sa carrière.

Actuellement à Angers où il lutte pour le maintien, le milieu se sait courtisé mais ignore encore de quoi son avenir sera fait: "Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix. Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore", a-t-il confié sur le site du SCO.

Direction l’Italie ?

Malgré qu’il soit sous le feu des projecteurs, Angers peut encore espérer garder son joyau au moins jusqu’à la fin de la saison. Ce qui serait une excellente nouvelle pour le dernier du classement qui compte cinq points de retard sur le premier non-relégable. Afin d’y voir plus clair sur ce dossier, il faudra encore attendre quelques semaines: "J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix. Je suis en contact tous les jours avec le Président. Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club."

En cas de départ, Ounahi pourrait découvrir un nouveau championnat, et plus précisément l’Italie et la Serie A. Selon Foot Mercato, Naples serait en pole position dans la course à la signature du milieu de terrain. Mais cette opération pourrait être gagnante pour les Angevins. Le média précise que les Italiens seraient enclins à prêter le joueur à Angers jusqu’à la fin de la saison. En plus de tirer un gros chèque, la formation française pourrait également compter sur sa pépite afin d’espérer accrocher le maintien.