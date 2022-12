Mercato: Ounahi transféré à Naples puis prêté à Angers jusqu'à la fin de la saison?

Auteur d'un Mondial de haute volée, Azzedine Ounahi ne devrait pas s'éterniser du côté d'Angers, qui lutte pour son maintien en Ligue 1. Foot Mercato évoque ce jeudi une offre de Naples, qui proposerait à Angers de leur prêter l'international marocain dans la foulée.

Il a rempli les coeurs de milliers de passionés durant le Mondial, il pourrait remplir les caisses du SCO d'Angers dès cet hiver. Auteur d'un Mondial exceptionnel avec le Maroc, où il a rayonné au milieu de terrain, Azzedine Ounahi risque d'être l'une des attractions du mercato d'hiver. Le joueur donnerait sa priorité à l'Italie, où plusieurs clubs seraient intéressés par son profil.

Comme révélé par RMC Sport mercredi, Ounahi, sous contrat jusqu'en 2026, pourrait rester six mois de plus du côté d'Angers. Foot Mercato indique ce jeudi que Naples est en pôle position pour l'accueillir. Le club aurait l'avantage de proposer à Angers de prêter Azzedine Ounahi jusqu'à la fin de la saison, pour aider le SCO à obtenir son maintien. Les Scoïstes sont lanterne rouge de Ligue 1 avec huit points en 15 journées et deux petites victoires au compteur.

L'Inter Milan est également intéressée mais partirait avec un train de retard. Un intérêt de l'OM existerait, mais Angers doute que le club olympien a les fonds nécessaires pour s'aligner sur les offres transalpines.

Une trajectoire exceptionnelle

Révélation du Mondial côté marocain, Azzedine Ounahi est parti de loin. Il y a un an et demi, personne ou presque ne le connaissait, et le grand public l'a vraiment découvert il y a quelques jours. Luis Enrique, après l'élimination de l'Espagne par le Maroc, s'était même demandé "d’où sortait ce gars qui jouait si bien."

Grand fan d'Andrès Iniesta, Azzedine Ounahi n'était même pas titulaire indiscutable à Avranches, en National, il y a un an et demi. Six mois plus tard, il était titulaire en Ligue 1, au SCO d'Angers, puis en demie du Mondial. Une ascension fulgurante.

Au côté de Sofiane Boufal, le natif de Casablanca fait parler son aisance technique, sa vista et son volume de jeu sous le maillot du SCO, avec lequel il a participé à 14 nouvelles rencontres cette saison. Dans une équipe à la dérive, qui vient d’enchaîner sept défaites de rang et occupe la dernière place du classement (sachant que quatre formations descendront en fin de saison), Ounahi surnage chez les Angevins. Et parvient à briller dans le marasme ambiant. Capable de courir près de 14km dans un match, c’est le joueur de L1 qui a réussi le plus de dribbles lors de la première partie de championnat derrière… Lionel Messi. Plutôt flatteur.