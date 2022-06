Angers: Vincent Manceau annonce son départ après 27 ans au club

Vingt-sept ans après son arrivée au SCO Angers, le défenseur Vincent Manceau a décidé de quitter son club de toujours. "Un crève-cœur", comme il l'a annoncé ce dimanche sur ses réseaux sociaux.

Après Ismaël Traoré, Romain Thomas et Thomas Mangani, c’est un autre historique du SCO qui s’en va. Dans un long et très touchant message publié ce dimanche soir sur ses réseaux sociaux, Vincent Manceau officialise son départ d'Angers. "J’ai appelé le président (Saïd Chabane) pour faire part de ma décision. Cette décision, je l’avais en moi depuis un moment je pense, mais d’acter ce choix fut un crève-cœur. C’est avec la gorge serrée et une émotion forte que je vous annonce que j’ai décidé de ne pas prolonger mon histoire d’amour avec mon club de toujours Angers SCO", écrit-il.

"27 ans de pur bonheur"

Né à Angers, formé à Angers et devenu une valeur sûre de la Ligue 1 à Angers, Vincent Manceau ne sera donc pas l'homme d'un seul club, lui qui a signé sa première licence à six ans, en 1995. Il aura vu le SCO grandir en même temps que lui, passant du fond de la Ligue 2 à l'élite du football français. Au total, il aura disputé 389 matchs, et acquis une solide réputation comme milieu défensif, défenseur central ou latéral droit. "27 ans d’histoire communes en tant qu’enfant, en tant qu’homme, en tant que supporter avant que j’arrive dans le monde professionnel et donc en tant que footballeur. 27 ans de pur bonheur, de joies de vivre, de rencontres en or ainsi que des moments inoubliables tout au long de ma formation ainsi que mes années professionnelles", dit-il.

"Une énorme pensée à vous supporters pour votre engagement, votre engouement dans ce club qui nous est cher. Maintenant je serais à vos côtés pour supporter notre club de cœur", poursuit le joueur de 32 ans. Selon les informations de Ouest-France, il espérait recevoir une proposition pour rempiler pour deux ans, mais ses dirigeants lui proposaient seulement un bail d'une saison. Alors que Gérald Baticle aurait aimé qu'il reste, il est aujourd'hui libre de s'engager où il veut et pourrait rebondir en Ligue 2 dans les prochaines semaines. Des clubs étrangers se seraient également positionnés.