Mercato: l'ancien Rennais Adrien Hunou pourrait s'engager avec Angers

Adrien Hunou (28 ans) serait tout proche de s'engager avec Angers et de revenir en France un peu plus d'un an après son départ de Rennes pour le club américain de Minnesota United.

Selon Le Parisien et Ouest-France, Adrien Hunou (28 ans) est proche d'un retour en Ligue 1. L'attaquant a donné son accord à Angers où il pourrait être prêté avec option d'achat obligatoire. Hunou a quitté le Stade Rennais, son club formateur, en avril 2021 pour rejoindre les Etats-Unis et la franchise de Minnesota United contre un peu plus de trois millions d'euros.

Barré par la concurrence en Bretagne, le natif d'Evry avait retrouvé du temps de jeu en MLS avec 26 matchs disputés et sept buts inscrits lors de sa première saison, achevée dès le premier tour des playoffs. Sa deuxième année se passe moins bien avec des apparitions beaucoup plus limitées en raison notamment des arrivées de recrues à on postes (Luis Amarilla, Bongokuhle Hlongwane).

Suiveur assidu du Stade Rennais

L'ancien international français U20 a seulement disputé 13 matchs toutes compétitions confondues depuis février, dont une seule titularisation en MLS. Léger pour le joueur qui a signé un contrat de trois ans avec l'équipe américaine. Selon Le Parisien, Lorient était également intéressé par l'attaquant français qui a privilégié le SCO à la recherche de renforts dans le secteur offensif après le départ Mohamed-Ali Cho à la Real Sociedad contre 12 millions d'euros.

Malgré l'éloignement, Hunou est resté un suiveur assidu des performances du Stade Rennais, 4e de Ligue 1 cette saison. Il a même assisté à plusieurs rencontres de son ancienne équipe dans les tribunes au Roazhon Park et même lors du déplacement des Bretons à Monaco en décembre alors qu'il était en vacances. "Je suis très heureux dans ma nouvelle vie aux États-Unis même si la maison me manque parfois, avait-il alors confié sur le site du club. J’ai découvert un nouveau football, une nouvelle langue, c’est une expérience très enrichissante." Il devrait retrouver le Stade Rennais dans la peau d'un adversaire dans quelques semaines.