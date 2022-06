Mercato en direct: Kluivert plairait à l'OM pour cet été

La reprise se précise dans la plupart des clubs français et européens mais le mercato estival se poursuit avec encore de beaux feuilletons en perspectives. En attendant de savoir dans quelles équipes joueront Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou Robert Lewandowski et Paulo Dybala, certains joueurs ont déjà trouvé un nouveau défi. Toutes les infos et rumeurs de transferts sont à suivre en direct commenté sur RMC Sport.

Roma: un intérêt de l'OM pour Kluivert ? Prêté par la Roma à Nice lors de la saison 2021-2022, Justin Kluivert a marqué six buts et délivré six passes décisives en 31 apparitions avec les Aiglons. Des prestations qui susciterait désormais l'intérêt de Marseille. Selon les informations des journalistes italiens Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano, l'OM a ajouté l'attaquant néerlandais à sa liste des cibles potentielles lors du mercato estival. Idem pour Bryan Gil dont le dossier n'est pas considéré comme facile. Après un passage à Nice, Justin Kluivert va-t-il rebondir à l'OM? Rien n'est fermé selon les médias transalpins. Lié à la Roma jusqu'en juin 2023, le fils de Patrick Kluivert ne serait pas forcément bloqué par ses dirigeants puisque José Mourinho ne semble pas compter sur lui en Serie A.



Les confidences de Zidane sur son avenir Nasser al-Khelaïfi a assuré ne pas avoir discuté avec Zinedine Zidane. Pourtant, le nom de l'entraîneur français est régulièrement apparu dans l'orbite du PSG ces derniers mois. Au moment de célébrer ses 50 ans, le champion du monde 1998 s'est confié sur ses envie pour la suite. S'il ne faut "jamais dire jamais" à un club comme le PSG (des déclarations à retrouver ici), le technicien se montre encore plus explicite concernant l'équipe de France. "J’en ai envie, bien sûr, confirme-t-il. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France." >> Toutes les confidences de Zidane sur les Bleus, c'est par là



PSG: pas de retour de Neymar au Barça cet été Nasser al-Khelaïfi a voulu enclencher une grosse refonte de l'effectif du PSG cet été. Si le président du club francilien n'a cité aucun joueur, beaucoup ont fait de Neymar un candidat au départ avec la fin des paillettes à Paris. Souvent annoncé dans le viseur du Barça, qui a déjà cherché à le faire revenir depuis son départ en 2017, le Brésilien ne devrait pas retrouver la Catalogne lors du mercato. En Espagne, et notamment dans l'émission El Chiringuito, on avance que la direction blaugrana n'envisage pas de positionner sur la star de 30 ans. >> Plus d'infos sur l'avenir de Neymar au PSG par ici



Bonjour à tous, Au lendemain d'une grosse opération médiatique du président Nasser al-Khelaïfi, le PSG a poursuivi son travail avant la reprise. Outre une avancée décisive dans le dossier de l'entraîneur via un accord avec Christophe Galtier, le club francilien continue de négocier avec l'Inter Milan pour Milan Skriniar. Du côté de l'OM, l'avenir d'Arek Milik continue de faire parler et la Salernitana rêverait de l'associer à Edinson Cavani en Serie A. Zinedine Zidane, lui, s'est confié sur son futur et a assumé son envie d'être sélectionneur des Bleus mais sans toutefois fermer la porte au PSG. A Lyon, outre le retour de Ludo Giuly au club en tant qu'entraîneur-adjoint, on a accueilli le prometteur milieu de Caen Johann Lepenant. Et pour ceux qui ont raté certaines infos du mercato, la séance de rattrapage est par ici.