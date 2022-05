Angers: trois joueurs historiques du club vont quitter le SCO à la fin de la saison

Thomas Mangani, Ismaël Traoré et Romain Thomas vont quitter Angers à la fin de la saison, à l'issue de leur contrat. Des prolongations ont été proposées à Vincent Manceau et Pierrick Capelle. Samedi, lors de la dernière journée contre Montpellier, le SCO va dire adieu à plusieurs monuments de son histoire récente.

Séquence émotions à venir au stade Raymond-Kopa samedi soir, à l'issue du match de la 38e et dernière journée d'Angers contre Montpellier. Les supporters angevins présents auront l'occasion de saluer chaleureusement une dernière fois certains des joueurs les plus importants de l'histoire du SCO, qui vont quitter le navire un an après le départ de l'entraîneur Stéphane Moulin, qui avait tenu la barre pendant dix ans (2011-2021).

Comme l'ont révélé Le Courrier de l'Ouest et L'Equipe ces dernières heures, Thomas Mangani, Ismaël Traoré et Romain Thomas vont quitter le club à la fin de la saison, à l'issue de leur contrat. Mangani, 35 ans, a eu rendez-vous lundi avec sa direction, qui lui a indiqué ne pas lui proposer de prolongation. Le joueur arrivé au SCO en 2015 et qui a connu la montée avec le club, ne souhaitait pas poursuivre sa carrière à Angers.

Prolongation en vue pour Manceau?

Ismaël Traoré, le capitaine de 35 ans, n'obtiendra pas non plus de prolongation. "Est-ce que je m’y attendais ? Quand vous n’avez pas de nouvelles pendant longtemps... Ils m’ont annoncé la nouvelle, je l’accepte. Je pars sur une saison à 36 matchs, mon record au SCO", a confié le capitaine du SCO, cité par Le Courrier de l'Ouest.

Arrivé en 2015, le défenseur ivoirien a connu toutes les saisons d'Angers en Ligue 1 et compte 227 matchs avec le SCO. Romain Thomas est de son côté le deuxième joueur à compter le plus de matchs dans l'histoire d'Angers, avec 317 rencontres à son compteur.

Le défenseur de 33 ans, présent au club depuis 2013, s'est vu proposer un contrat par le SCO. Mais toujours selon les informations de L'Equipe, il aurait indiqué à son entraîneur Gérald Baticle son intention de quitter Angers. L'actuel 14e de Ligue 1 aurait également soumis une offre de prolongation à Vincent Manceau.

Un été qui s'annonce agité

Formé au club, Manceau est, avec 383 matchs, le joueur qui compte le plus d'apparitions sous le maillot angevin. Autre joueur historique du club, Pierrick Capelle (35 ans, 220 matchs avec Angers depuis 2015), se serait vu proposer une prolongation, tout comme Mathias Pereira Lage. Stéphane Bahoken, de son côté va quitter le club.

Avec les départs de Mangani, Traoré et Thomas, Angers va en tout cas perdre trois éléments expérimentés, qui ont participé au maintien du SCO en Ligue 1 ces dernières années. L'été prochain pourrait être celui de la reconstruction pour le club angevin, qui pourrait également perdre son attaquant Mohamed-Ali Cho, courtisé par l'Olympique de Marseille.