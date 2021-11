Angleterre: Keane atomise Maguire après sa célébration contre l’Albanie

Roy Keane a réagi avec véhémence à la célébration de Harry Maguire, qui a marqué vendredi avec l'Angleterre et a mis ses mains sur ses oreilles comme pour signifier son indifférence face aux critiques.

Harry Maguire pensait peut-être s’offrir un peu de répit avec son but marqué contre l’Albanie, vendredi soir avec l’Angleterre. C’est tout le contraire. Chahuté pour ses mauvaises performances en club depuis plusieurs semaines, le capitaine de Manchester United a célébré son but en se bouchant les oreilles, comme pour signifier qu’il n’écoutait pas les critiques ou au moins qu’il n’y était pas sensible.

Une célébration qui a fait bondir Roy Keane, ancienne légende des Red Devils et commentateur pour ITV durant la rencontre. "Il se met les mains sur les oreilles, comme pour faire taire les critiques. Mais je pense que c’est embarrassant, a réagi l’Irlandais. Il a été honteux ces derniers mois avec Manchester United. Il pense qu’il marque et qu’il va faire taire les critiques à son sujet. Embarrassant."

Maguire se défend

Ian Wright, ancien attaquant d’Arsenal et lui aussi présent sur le plateau, a reconnu que Maguire n’avait "pas besoin de faire ça". Après la victoire 5-0 des Three Lions face à l’Albanie, le principal intéressé est toutefois revenu sur sa célébration. "C’était une glissade sur les genoux et c’est venu naturellement, ce n’était pas dirigé contre qui que ce soit, a-t-il expliqué. C’est un sentiment incroyable de marquer pour mon pays."

Le défenseur central doit surtout profiter de cette trêve internationale pour se changer les idées. L’Angleterre, toujours invaincue dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2022, a gardé ce vendredi la tête de son groupe. Mais dans une semaine, Maguire retrouvera les Red Devils englués à la sixième place de la Premier League après trois défaites lors des quatre derniers matchs. Il y a du boulot pour faire changer d’avis Roy Keane.