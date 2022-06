Argentine: Tevez officialise sa retraite et veut devenir entraîneur

À 38 ans, Carlos Tevez, qui n'a plus joué depuis plus d'un an, a officialisé sa retraite. L'attaquant argentin, passé par les deux Manchester, souhaite désormais devenir entraîneur.

Treize mois après son dernier match, avec Boca Juniors, Carlos Tevez officialise sa retraite. L'attaquant international argentin de 38 ans a admis vendredi qu'il avait définitivement raccroché les crampons. "Je suis retraité, c'est confirmé. (...) J'ai arrêté de jouer parce que j'ai perdu mon plus grand fan", a expliqué l'ancien buteur de Manchester United, Manchester City et de la Juventus, anéanti par la mort de son père adoptif dans les premières semaines de la pandémie de Covid-19.

"Je profite bien de ma vie, de ma famille, de mes affaires, a-t-il aussi déclaré à la télévision. J'ai beaucoup joué, mais aussi beaucoup perdu de temps. (...) On m'a proposé beaucoup de choses, mais c'était des changements très importants pour ma famille. En tant que joueur, j'ai déjà donné tout ce que j'avais dans le coeur. Je suis plus que tranquille".

"J'ai décidé que j'allais entraîner"

Tevez est aussi revenu sur la façon dont il a décidé en 2021 de quitter Boca Juniors, à la fois le premier et dernier club de sa carrière professionnelle débutée en 2001: "Un jour, je me suis réveillé et je me suis dit: «Je ne joue plus». J'ai appelé mon agent, puis je lui ai dit. Le soir, j'ai appelé Riquelme (vice-président du club, ndlr) et je lui ai demandé d'organiser la conférence de presse".

À présent, "Carlitos" souhaite devenir entraîneur: "J'ai décidé que j'allais entraîner. (...) J'ai un coach qui m'apprend à communiquer. Il faut se préparer. Je ne vais pas prendre un club et dire qu'il faut gagner pour ne pas être tous limogés. Je dois donner aux joueurs les moyens de gagner", a-t-il estimé, précisant toutefois avoir un autre "projet" en cours avec ses frères depuis "plusieurs mois".

Tevez a marqué le plus de buts dans sa carrière avec Manchester City: 73 en 148 matchs. Il a également trouvé 34 fois le chemin des filets à Manchester United, 64 à Boca Juniors, 50 à la Juventus et 7 à West Ham. En sélection, son bilan est de 13 buts en 76 capes.