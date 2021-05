Espoirs: Kalimuendo, Disasi et Green appelés en renfort

Randal Kolo Muani et Alban Lafont, embarqués dans un barrage avec Nantes, et Wesley Fofana, blessé, vont manquer le début de la phase finale de l’Euro Espoirs. Arnaud Kalimuendo, Etienne Green et Axel Disasi sont appelés en conséquence par Sylvain Ripoll.

Sylvain Ripoll ajuste son effectif. À une semaine du quart de finale des Bleuets face aux Pays-Bas dans le cadre de l’Euro espoirs (31 mai), le sélectionneur doit faire des changements dans sa liste. Ce week-end, le défenseur central Wesley Fofana s’est blessé à la cuisse avec Leicester tandis que Randal Kolo Muani est désormais assuré, comme Alban Lafont, de disputer un barrage pour rester en Ligue 1 à quelques heures de l’échéance.

Première pour Green

Pour pallier ces forfaits, le staff des Bleuets convoque le Monégasque Axel Disasi à la place de Fofana, comme annoncé par RMC Sport et confirmé par le communiqué officiel. L’ancien rémois n’a jamais porté le maillot de l’équipe de France espoirs. Un dernier point a été effectué ce lundi avant de prendre cette décision finale, qui prive donc Fofana de l'Euro.

De son côté, Arnaud Kalimuendo (1 sélection) sort également d’une saison intéressante avec le RC Lens où il est prêté par le PSG et il est appelé en remplaçant de Kolo Muani, au moins absent pour le quart de finale. Son coéquipier à Nantes, Alban Lafont, ne sera pas là non plus pour défier les Néerlandais à Budapest, suppléé par Etienne Green, qui connaît ici sa première convocation.

Nantes-Toulouse à la veille du quart de finale

Les Bleuets pourraient ensuite avoir une demi-finale à jouer trois jours plus tard, le 3 juin. Une rencontre à laquelle pourrait prendre part Kolo Muani et Lafont puisque le FC Nantes jouera son barrage retour face à Toulouse le 30 mai, soit la veille du match face aux Pays-Bas.