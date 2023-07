EN DIRECT - Mercato: l'entourage de Pogba dément un départ en Arabie Saoudite

Le mercato est ouvert depuis plusieurs semaines et certains clubs se montrent plus actifs que d'autres. L'un des dossiers chauds reste l'avenir de Kylian Mbappé. L'attaquant de l'équipe de France va-t-il rester au PSG et honorer sa dernière année de contrat ? Ou va-t-il céder à l'ultimatum lancé par son président Nasser Al Khelaïfi ? Le champion de France a d'ailleurs officialisé deux nouvelles recrues ce week-end, avec les arrivées de Kang-In Lee et Lucas Hernandez.

En Allemagne, la piste menant à Harry Kane se réchauffe pour le Bayern Munich, qui a formulé une nouvelle offre à Tottenham.