Mercato: Joao Félix voudrait continuer en Premier League... mais pas forcément à Chelsea

Prêté par l'Atlético de Madrid à Chelsea, Joao Félix pourrait ne porter aucune de ces deux tuniques la saison prochaine. Les médias espagnols indiquent que le Portugais souhaite poursuivre sa carrière en Angleterre, mais dans une équipe qui disputera la Ligue des champions.

L'avenir de Joao Félix va-t-il s'inscrire dans la durée en Angleterre? Prêté par l'Atlético de Madrid à Chelsea cet hiver, le Portugais de 23 ans y vit une seconde partie de saison peu flamboyante, à l'image de celle des Blues.

Deportes COPE croît savoir que l'ancien prodige du Benfica souhaiterait poursuivre son aventure en Premier League, mais pas nécessairement sous la tunique de Chelsea. Le média espagnol indique que Félix veut disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui ne sera pas le cas des Blues, 11es et largués en Championnat.

City, Arsenal, United... voire Newcastle?

Alors, quelle destination pourrait s'offrir à lui? Manchester City, Arsenal, Newcastle et Manchester United sont les équipes pour le moment qualifiées pour la prochaine C1 outre-Manche. L'une de ces quatre formations anglaises pourrait donc avoir sa préférence, tandis que Liverpool et Tottenham demeurent toujours mathématiquement dans la course.

Joao Félix a pris part à 17 rencontres avec les Blues depuis son arrivée à Londres, en janvier contre un prêt payant de 11 millions d'euros. Malgré ses trois buts marqués, Chelsea souhaiterait l'acheter définitivement, mais pas à n'importe quel prix. Il avait rejoint l'Atlético à l'été 2019 contre un chèque record de 126 millions d'euros.