Barça: Dembélé ne serait pas contre une prolongation

Selon Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé ne serait pas fermé à l’idée de poursuivre son aventure au FC Barcelone. Si le club catalan lui transmet une offre de prolongation, l’ailier de 24 ans, qui apprécié de travailler sous les ordres de Xavi, serait prêt à l’étudier avec ses représentants.

Un but et sept passes décisives lors de ses cinq dernières apparitions. Ousmane Dembélé est en train de retrouver des couleurs en Liga. Aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, qu’il a connu à Dortmund, l’ailier du Barça affiche un visage séduisant ces dernières semaines. Relancé par Xavi, qui a obtenu le droit de l’utiliser jusqu’à la fin de la saison, le dribbleur de 24 ans se montre à nouveau tranchant et décisif. Au point de l’inciter à prolonger son aventure au Camp Nou? Selon Mundo Deportivo, "Dembouz" ne serait pas fermé à cette idée. Si une offre de prolongation lui était transmise, il l’étudierait avec ses représentants. Le champion du monde 2018 apprécie de travailler sous les ordres de Xavi, qui l’a soutenu publiquement face aux sifflets des socios et qui a reboosté l’équipe de manière spectaculaire. Dembélé aurait aussi observé avec bienveillance les changements effectués au sein du staff médical.

Reste à savoir si le Barça lui proposera d’étendre son contrat actuel, qui se termine fin juin. Ce n’est pas le cas pour le moment. Mais l’hypothèse vient d’êtr relancée par Rafa Yuste, le vice-président du club. "Xavi nous dit que c’est un joueur exceptionnel et qu’il apporte beaucoup au club, a-t-il expliqué sur Catalunya Radio. C'est vrai que Dembélé se sent chaque jour plus à l'aise à Barcelone et je n'exclus pas que dans les mois à venir nous rencontrions à nouveau ses agents avec la possibilité qu'il continue avec nous."

Le PSG surveille de près la situation

Selon Sport, il y a toutefois peu de chance que ça se produise. Même si la situation semble moins tendue qu’en fin d’année dernière, les dirigeants du club blaugrana n’auraient pas forcément l’intention de revenir vers Dembélé, recruté en 2017 à Dortmund (pour 140 millions d’euros), qui a repoussé les offres qui lui ont été soumises jusqu’ici.

En attendant, plusieurs clubs européens surveillent la situation. A commencer par le PSG. Comme évoqué depuis janvier dernier par RMC Sport, le club de la capitale suit de près le dossier de l’international français (27 sélections, 4 buts). D’autant que le contrat d’Angel Di Maria ne devrait pas être renouvelé à l’issue de la saison. Des discussions ont été entamées il y a plusieurs semaines, mais la concurrence est forte. Plusieurs équipes de Premier League sont notamment à l’affût.