Mercato: le Barça s’attendrait à un départ de Dembélé au PSG

Selon Sport, le FC Barcelone se préparerait à voir Ousmane Dembélé rejoindre librement le PSG l’été prochain, à l’issue de son contrat. Le club catalan serait convaincu que l’attaquant des Bleus a déjà posé les bases de son arrivée à Paris.

Personne n’en "mettrait sa main à couper", mais tout le monde en est "convaincu". Voilà comment Sport résume l’affaire. Selon le quotidien catalan, le FC Barcelone s’attendrait à voir Ousmane Dembélé rejoindre librement le PSG l’été prochain. A la fin de son contrat. Deux mois après la clôture du mercato hivernal, l’idée d’une prolongation semble quasiment enterrée.

Les chances de voir l’ailier de 24 ans poursuivre son aventure au Camp Nou sont "minces, voire nulles", résume Sport. Au sein du vestiaire, l’attaquant des Bleus explique qu’il aimerait rester mais son agent n’a fait aucune démarche en ce sens. Les dirigeants du Barça auraient d’ailleurs perdu tout espoir à ce niveau-là.

Le club blaugrana ne devrait d’ailleurs pas revenir à la charge, persuadé que l’entourage de Dembélé réclamerait alors un énorme salaire et une prime à la signature de près de 20 millions d’euros. Un investissement que ne peut pas se permettre le Barça.

D’autant que Dembélé a connu un parcours chaotique depuis son arrivée en Catalogne en 2017 (140 millions d’euros en provenance de Dortmund). Miné par les blessures, le champion du monde 2018 a enchaîné les fulgurances et les longs séjours à l’infirmerie.

Le PSG discute avec l’entourage de Dembélé

Après l’avoir publiquement défendu face aux sifflets des socios, Xavi a obtenu le droit de pouvoir utiliser Dembélé jusqu’à la fin de son contrat. Et l’ancien Rennais le lui rend bien. Avec un but et sept passes décisives lors de ses cinq dernières apparitions en Liga, "Dembouz" a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Son association avec Pierre-Emerick Aubameyang, qu’il a connu au Borussia, fait des étincelles. Mais elle ne devrait pas durer au-delà du mois de juin.

Reste à savoir où Dembélé posera ses valises à l’intersaison. Il aurait récemment refusé de négocier avec Chelsea et Tottenham. La Juventus et Manchester United seraient à l’affût. Mais à Barcelone, c’est le PSG qui est donné favori dans ce dossier. Comme évoqué depuis janvier dernier par RMC Sport, le club de la capitale est attentif à la situation de l’international français (27 sélections, 4 buts). D’autant que le contrat d’Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé. Des discussions ont été entamées il y a plusieurs semaines, mais la concurrence est forte, de la part de certains clubs anglais notamment.