Barça: un dirigeant prêt à relancer les négociations pour Dembélé

Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone, s’est dit prêt à rouvrir les négociations avec les proches d’Ousmane Dembélé pour une prolongation alors que son contrat se termine l’été prochain.

La prolongation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, épisode 3857... Rafa Yuste, vice-président du Barça et bras droit du président Joan Laporta, s’est confié à 'Catalunya Ràdio' mardi. Et il a de nouveau ouvert la porte à la discussion avec le clan du Français pour tenter de lui faire signer un nouveau contrat alors que l’actuel court jusqu’en juin. Et que le club catalan échoue depuis plusieurs mois à trouver un terrain d’entente avec les proches du joueur. Le point de non-retour semblait même atteint en janvier quand le Barça a poussé Dembélé à partir, avant de le mettre à l’écart du groupe professionnel. Mais Xavi, l’entraîneur, s’est tout de même appuyé sur l’ancien Rennais, dont les dernières performances remarquées ont fait renaître un minuscule espoir de prolongation.

"Je n'exclus pas que dans les mois à venir nous rencontrions à nouveau ses agents"

"Comme vous le savez, les premières négociations n'ont pas porté leurs fruits à l'époque, a rappelé Yuste. Mais Xavi nous dit qu'il est un joueur exceptionnel, ce qu'il est, et il apporte aussi beaucoup au club. Je pense que c'est aussi très important sur le plan psychologique avec le joueur car il comprend beaucoup mieux le système. Il est clair que Xavi est une référence pour les joueurs. C'est vrai que Dembélé se sent chaque jour plus à l'aise à Barcelone et je n'exclus pas que dans les mois à venir nous rencontrions à nouveau ses agents avec la possibilité qu'il continue avec nous."

Cela n’empêche pas le club d’anticiper un départ puisqu’il aurait fait de Raphinha (25 ans), ailier de Leeds, sa priorité pour pallier un départ du Français. Selon les médias catalans, plusieurs sources au club s’attendraient à un départ du joueur au PSG à l’issue de la saison.

Comme évoqué depuis janvier dernier par RMC Sport, Paris est attentif à la situation de l’international français (27 sélections, 4 buts). D’autant que le contrat d’Angel Di Maria ne devrait pas être prolongé. Des discussions ont été entamées il y a plusieurs semaines, mais la concurrence est forte, de la part de certains clubs anglais notamment. Et le Barça n’a pas dit son dernier mot.