Barça: finalement, Koeman devrait rester en poste

Après avoir semblé proche de la sortie il y a quelques semaines, Ronald Koeman pourrait poursuivre sa mission en tant qu’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. C’est ce qu’a laissé entendre Joan Laporta, le président du club catalan.

Le vent semble avoir tourné pour Ronald Koeman. Alors que son départ était évoqué avec insistance ces dernières semaines, le coach du Barça devrait finalement conserver sa place cet été. Joan Laporta, le président du club catalan, l’a clairement insinué lors de la présentation d’Eric Garcia, mardi au Camp Nou. Interrogé à ce sujet par les journalistes locaux, le dirigeant blaugrana a ouvert la porte au maintien de son entraîneur néerlandais pour entamer la saison prochaine.

"Nous discutons actuellement et nous sommes en période de réflexion, a expliqué Laporta. Je me sens très à l’aise avec lui. Il y avait quelques points que je voulais clarifier et nous y travaillons. Nous attendons la fin des pourparlers afin que tout soit fait pour le bien du Barça."

"Avec Koeman, ça va s’améliorer"

Relancé sur ce thème, le président barcelonais s’est même montré un peu plus clair sur ses intentions à propos de Koeman, en poste depuis août dernier et sous contrat jusqu’en 2022. Malgré un premier exercice difficile, avec une élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face au PSG, une troisième place en Liga et une victoire en Coupe du Roi, Laporta semble confiant pour 2021-2022.

"Les discussions se déroulent très bien. Il y a une communication très fluide, a-t-il précisé. C’est normal que vous me posiez la question. Il ne vous faudra pas longtemps pour avoir la réponse. Je pense que cette période de réflexion a été bonne. Avec Koeman, ça va s’améliorer, au niveau de l’équipe et en faisant en sorte que ce qu’il s’est passé la saison dernière ne se reproduise pas."