Barça: prolongation surprise d'Umtiti, avec une baisse de salaire qui aide Ferran Torres

Samuel Umtiti a prolongé jusqu'en 2026 avec une baisse de salaire, qui permet au Barça d'inscrire l'Espagnol Ferran Torres en Liga.

Le FC Barcelone a annoncé la prolongation surprise du contrat du défenseur français Samuel Umtiti jusqu’en juin 2026. Alors qu’une rupture de contrat était dans le tuyaux en fin d’année dernière, le champion du monde a finalement prolongé son bail de trois années supplémentaires, moyennant une réduction de son salaire, ce dont s'est félicité le club. "Le FC Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Samuel Umtiti pour les efforts et l'affection qu'il a manifestés envers le club", écrit le Barça.

Ferran Torres à disposition de son entraîneur

Et pour cause, cette opération rondement menée permet dans le même temps de régler un autre dossier en suspens. Le Barça a en effet annoncé dans la foulée qu'il pourra désormais inscrire Ferran Torres en Liga. Le Barça, qui cherchait à tout prix à faire des économies pour pouvoir inscrire Ferran Torres dans le respect du plafond salarial imposé par la Liga espagole est dans les clous grâce à l'effort financier consenti par Samuel Umtiti. L'Espagnol Ferran Torres, ancien ailier international de Manchester City, a rejoint le club il y a à peine quelques jours. Cette réduction de salaire va lui permettre d'être enregistré et de pouvoir jouer.